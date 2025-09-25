兄弟11局7比6險勝悍將！全年、下半季封王有望明天一起亮

▲韋禮加 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／新北報導

中信兄弟今天作客富邦悍將，開局一度5比1領先，悍將一路追分，7局靠葉子霆安打追平比數。兩隊正規9局打完，仍是5比5進入延長賽。宋晟睿10局擊出超前安，以6比5領先，10局下悍將再追平，以6比6平手。黃韋盛11局適時安打，率兄弟要回領先。兄弟終場7比6驚險守住1分差。

中信兄弟在前3局火力全開，首局靠著江坤宇、王威晨、許基宏串連上壘，詹子賢安打加上投手暴投、捕手傳球失誤，一口氣攻下3分。第3局再由宋晟睿高飛犧牲打、岳東華適時安打建功，單局再添2分，將比分擴大至5：1。

富邦悍將則在首局下由范國宸敲出中外野安打，送回三壘跑者葉子霆追回1分；三局下，葉子霆同樣適時建功，擊出右外野安打送回林岳谷，再添1分。

日籍先發鈴木駿輔今天雖撐滿5局，但過程相當辛苦，共用掉113球面對24名打者，被敲8支安打、投出1次四壞球與2次三振，另有1次暴投，失掉5分其中3分自責。防禦率升至2.51，每局被上壘率1.33。

6局下，張育成擊出右外野飛球，右外野手宋晟睿受燈光影響未能就定位接球，形成幸運三壘安打，下一棒范國宸高飛犧牲打，追回1分。

韋禮加6局投完丟3分，7局續投連續解決2人，用球數達101球，兄弟決定換投，江忠城接手。

悍將在7局下兩出局後展開反攻，周佳樂先敲出安打上壘，林岳谷選到四壞球保送形成一、二壘有人，葉子霆隨後掃出左外野二壘安打，帶回兩名跑者，將比分追成5：5平手，這一擊也讓江忠城本季防禦率0破功。

9局下，李振昌登板，2出局後保送周佳樂，但讓下一棒林岳谷擊出飛球出局。兩隊進入延長賽。

10局上，曾峻岳跨局續投，1出局三壘有人，被宋晟睿擊出安打，兄弟攻下超前分。

10局下，兄弟換投蔡齊哲，二壘有人，輪到今晚最燙的葉子霆，犧牲觸擊，投手選擇傳三壘不及，形成全部安全上壘狀況，形成一三壘有人，張育成三振，范國宸高飛犧牲打追平，葉子霆盜上二壘，戴培峰擊出二壘強勁飛球遭沒收。

11局上，悍將推出游霆崴，岳政華短打護送跑者到三壘，黃韋盛安打再要回兄弟領先。

11局下，呂彥青登板，蔡佳諺短打護送跑者到三壘，董子恩代打，左外野高飛球，形成2出局，王念好遭到再見三振。

今日在統一贏球、樂天輸球的前提下，兄弟此役獲勝等於守住雙龍頭優勢，並讓下半季封王魔術數字與年度第一魔術數字有望在明（26）日同步點亮。

▲葉子霆 。（圖／富邦悍將提供）