睽違3年再拚最佳九人　張閔勛自許「超級捕手」盼寫勵志故事

▲張閔勛。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

樂天桃猿主戰捕手張閔勛，在2022年後睽違三年再度達到最佳九人、金手套票選資格。本季他出賽89場，打擊率維持在近3成，並敲出生涯單季最多的4支全壘打，攻守表現亮眼，成為桃猿不可或缺的中堅力量。

總教練古久保健二給予高度肯定，他表示：「引導投手配球成長很多，看到他打擊也有很好的表現。」至於外界關注的阻殺問題，他先是笑問「是嗎？」隨後又認真補充：「他自己也知道狀況，教練團提供訓練協助，但有成績都是他自己努力而得來。」

捕手角色：犧牲與成長

張閔勛坦言，今年出賽頻率高，能持續維持狀態感到開心，也給自己一些肯定。「捕手本來就要犧牲很多，要花時間研究打擊與配球。今年對兩位洋投威能帝與魔神樂很熟悉，去年就搭配過，節奏很不錯。」

談到守備與阻殺，他並未迴避，「這幾年一直是問題，但不會氣餒或放棄，盡量修正不好之處，跟教練團持續溝通。」他補充，阻殺並非單靠捕手，而是與投手、二游配合，「以前想更快，反而動作不對，告訴自己要冷靜，把基本動作做好，保持節奏。」

個人獎項？球隊優先

談到挑戰金手套，他坦言：「阻殺率這麼低不敢想，球隊進季後賽比較重要。今年球隊狀況很多，相信大家都知道，但我們還能保持競爭力，這比較重要。」

對於「最佳九人」，他則表示若以打擊來看確實有機會，「如果我能拿個人獎，應該會是很勵志的故事，可以讓一些缺乏機會的選手知道，只要肯努力不放棄，就有機會。」

第十年自我期許

邁入職棒第十年的張閔勛，仍保持腳踏實地的心態：「沒想太多，休季自主訓練，把身體準備好，用最佳狀態迎接球季。每年都希望比去年更好，尤其現在是洋投趨勢，比賽強度很強，每年都要持續進步。」

在球隊角色上，他自認是中生代球員，「（宋）嘉翔出賽時，也會幫助他理解投手狀況和比賽狀況，盡量為球隊做出貢獻。」

雖然阻殺率仍受討論，但張閔勛用穩定的攻擊火力與配球成長，為自己打出生涯性的一年。近期有媒體給他「超級捕手」的封號，對此他笑稱，自己也不確定超級捕手的定義是什麼，「無論任何方式，能幫助球隊贏球的就是超級捕手。」

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

快訊／陳敏賜再見全壘打　中華隊7局10比0扣倒韓國隊

旅日雙雄！張峻瑋狂飆158破生涯最速　陳睦衡連兩年抗韓

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

職棒球星愛上啦啦隊「姊弟戀」　放閃照外流

只差9分！大谷翔平挑戰21世紀首見偉業　明先發扛「聽牌」重任

光靠打擊就能獲獎！大谷翔平官方MVP模擬投票壓倒性領先

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

爭冠關鍵期派孫易磊先發　新庄揭理由：就是想看可能性

