日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象





▲啦啦隊舞台光鮮亮麗，背後卻有殘酷的淘汰與激烈的粉絲競爭。『砲哥』長鏡頭聚焦、應援周邊熱賣，映照出台灣啦啦隊偶像化的真實生態 。（圖，資料照，示意圖／中華棒協提供）

文／體育中心

中華職棒啦啦隊近年迅速走紅，不僅成為球場亮點，更展現出偶像化傾向。日本紀實作家安田峰俊近日在《週刊文春》撰文，深入桃園、台北等地，專訪樂天女孩舞蹈總監陸筱晴、味全龍「Dragon Beauties」新人佩霓（Penny）、以及樂天女孩人氣成員沈珈妤（Kaii），透過三名不同世代成員的口述，揭示台灣啦啦隊舞台背後的現實與矛盾。

筱晴：17年資歷 見證偶像化進程

1990年出生的陸筱晴，高中、大學皆主修舞蹈，2010年加入職棒啦啦隊，現為樂天女孩舞蹈總監，同時擔任職籃桃園雲豹啦啦隊總監。她被形容為「啦啦隊活字典」，因為從早期打工性質的啦啦隊時代一路見證產業變遷。

「一開始大家只是跳舞助興，甚至有人因『變胖了』就退出。那時候沒有粉絲守候，也沒有人經營 IG 或直播。」筱晴說。

轉折點發生在 2016 年，Lamigo 桃猿啦啦隊「LamiGirls」以團體身份歌手出道，拍攝 MV、登上電視，開啟「偶像化」時代。陸筱晴當時就是核心成員。2019 年球團被日本樂天收購後，LamiGirls 正式更名為「Rakuten Girls」。

「現在每個人都得像藝人一樣去經營自己，思考如何成為一個個人品牌。」

Penny：從零開始的新人 「練習生」制度嚴苛

20出頭的佩霓（Penny）今年 4 月才正式亮相。她原本主修幼兒教育，通過幼教資格考，卻因考上味全龍啦啦隊而改變人生。

「起初我在球場觀賽學規則，接著以『練習生』身份接受 4 個月特訓。因為完全沒有舞蹈經驗，只能靠學姊耐心指導。」

她的同期共有 15 人，最後只有 4 人成功升格正式出道，其餘有人因強度過高或其他原因退出。「有人因為訓練太嚴苛而離開，這是殘酷的現實。」

特別的是，味全龍啦啦隊會在練習生階段就推出個人周邊，讓粉絲從一開始就能「養成」心儀成員。「我覺得這多少受到日本AKB的影響，球迷能直接在球場遇見我們，這是不同之處。」



Kaii：地下偶像出身 多才多藝的人氣成員

沈珈妤（Kaii）曾是地下偶像「5TEAM」成員，之後轉型為網紅、女僕、Cosplayer，2023年加入樂天女孩。她熱愛日本文化，能用流利日文演唱 Ado 的歌曲〈私は最強〉，也參與過動漫活動的現場演出。

她多才多藝，不僅會畫插畫，還熱愛運動，甚至完成半程馬拉松，成績1小時59分8秒。她笑說未來希望挑戰東京馬拉松，並期待能赴日參與WBC應援。

然而，她坦言收入不穩定，「扣掉出場費，月收入不到1萬台幣。薪資差異很大，能否被邀請參加活動才是關鍵。」

部分啦啦隊靠直播賺取龐大收入，甚至有人月入80萬台幣以上。但Kaii強調自己不喜歡「煽動課金」，她認為，那像是在出賣靈魂，「我希望以健康形象經營，所以直播多半分享馬拉松這類正向內容。」

偶像化背後的風險與壓力

隨著粉絲經濟崛起，風險也隨之而來。Kaii 指出，「粉絲能直接透過 IG 私訊聯絡我們。我希望保持距離，所以很少回覆。」

據悉，有熱心粉絲會傳送自己拍的照片，但若啦啦隊成員只上傳其中一張，就可能引發粉絲之間的爭執。炎上管理全得自己承擔，壓力沉重。

更有業內人士透露，確實有人透過「直播課金爸爸」獲得車子、房子，甚至每月固定津貼；也曾出現「花大錢的粉絲」誤解關係，直接找上本人麻煩的狀況。對此，三位受訪成員一致表達反感，強調自己希望保持正派形象。

「我希望能以健康形象持續發展，未來能接觸運動品牌代言或擔任大使，繼續學習成長。」Kaii 如此說道。

從資深的筱晴、初登場的 Penny，到多才多藝的 Kaii，三人故事勾勒出台灣啦啦隊的現況：舞台上光鮮亮麗，背後卻有嚴苛訓練、收入不穩與粉絲壓力。安田峰俊在《週刊文春》的觀察指出，啦啦隊偶像化現象仍在持續發酵，既是文化商機，也伴隨風險。