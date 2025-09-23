運動雲

3台將同場亮相！孫易磊丟分吞敗、古林挨轟　宋家豪無失分

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

▲古林睿煬 。（圖／ⒸH.N.F.提供）

記者王真魚／綜合報導

日本北海道火腿今天主場迎戰東北樂天，3台將同日登板出賽，孫易磊先發僅投2局失3分，古林睿煬7局接手，兩人都被擊出全壘打，宋家豪8局下登板，僅用12球無失分。火腿打線全面熄火，樂天終場7比0完封火腿。

7局上半，日本火腿更換投手，由古林睿煬登板，這是他繼18日重返一軍後再度上場。面對首名打者小郷裕哉，古林被擊出中間方向安打，讓樂天攻佔一壘。接著太田光成功犧牲觸擊，將跑者推進到二壘，形成一出局二壘有人。

下一棒武藤敦貴鎖定外角高球出棒，但擊成中外野飛球遭接殺，跑者無法推進。隨後中島大輔擊出二壘滾地球出局，結束樂天攻勢。古林在危機中穩住陣腳，讓對手留下殘壘，未讓樂天得分，球速最快153公里。

孫易磊此役迎來旅日第2次先發、首次在主場登板，不過留下遺憾。首局1出局二壘有人時，被黑川史陽擊出2分砲先失手。第2局又在被敲1安、投出2保送後形成1出局滿壘危機，接著被中島大輔擊出二壘滾地球，雖然形成雙殺未果，仍讓三壘跑者回壘得分，失掉第3分，最終承擔敗投。

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

▲孫易磊 。（圖／悍創運動經紀提供）

古林睿煬在8局續投，先解決1名打者，隨即被黑川史陽擊出左外野安打。雖讓樂天洋砲維特（Luke Voit）擊出右外野飛球出局，但面對淺村榮斗，在2好2壞情況下被掃出右外野2分砲，樂天將比數拉開至7：0。古林之後再度出現保送，不過隨即三振小郷裕哉，才結束這半局。

古林本場中繼2局共用39球，最快球速153公里，被敲3安包含1轟，失2分，投出1次三振、1次保送，賽後防禦率升至3.62。

樂天在8局下半換上宋家豪登板，台日3將同場出賽，他投1局僅用12球，被擊出1安打但沒有失分，並送出1次三振，防禦率降至3.52，為球隊守住勝果。

火腿打線丸前輩壓制，全場僅擊出3支安打，連續兩場比賽未能得分，對仍在爭取逆轉封王的火腿而言是沉重打擊。不過同日軟銀也輸球，因此雙方勝差依舊維持在2.5場。例行賽剩下最後6場，軟銀的封王魔術數字減至「5」。

關鍵字： 日本火腿樂天古林睿煬孫易磊宋家豪

