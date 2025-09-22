大谷翔平確定外卡賽先發！　羅伯斯留伏筆：必要時守護神登板

▲道奇總教練羅伯斯明確表示，大谷翔平將在外卡賽先發。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

道奇王牌大谷翔平將以先發投手身份迎接季後賽！總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（22）日受訪時公開表示，大谷預計會在外卡系列賽登板先發，不過他也透露，在特殊情況下，不排除讓大谷以「守護神」身份上陣的可能性。

羅伯斯強調，「我想把先發交給他，他預計會在外卡賽先發。」由於先發後需要3到5天休息，大谷無法像牛棚投手一樣隨時待命，這是限制之一。但他也補充，「大谷的心理素質非常適合終結者，他有強烈的鬥志，球速和變化球都很出色，能三振對手，也不會畏懼關鍵時刻。」

▲大谷翔平被認為也具備「守護神」特質，關鍵時刻不會畏懼。（圖／達志影像／美聯社）

不過若要讓大谷改當「守護神」，羅伯斯坦言必須經過多方同意，包括總管弗利曼（Andrew Friedman）、總經理高梅茲（Brandon Gomes）、大谷本人、訓練團隊、醫師和經紀人，「若真的發生，一定是決定性的比賽。季後賽常常會出現難以置信的劇情，所以也不能完全排除這個可能。」

道奇本季已經確定連13年闖進季後賽，追平史上第2長紀錄，雖然先發投手群表現穩定，但牛棚被視為最大隱憂，因此才會出現「大谷救援」的內部討論。不過目前看來，他還是會以先發王牌角色率隊挑戰衛冕。