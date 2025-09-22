運動雲

湖人別想得到威金斯？　某高層：熱火總裁萊里怎可能幫詹皇

▲▼熱火新援威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲威金斯2022年隨勇士奪下生涯首冠，如今效力熱火。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯湖人傳出有意透過交易補進熱火前鋒威金斯（Andrew Wiggins），不過這筆操作恐怕難以成真。一名NBA高層就直言，若熱火總裁萊里（Pat Riley）真的把威金斯送到湖人，他會「非常震驚」，原因是萊里至今仍對詹姆斯（LeBron James）當年離開邁阿密感到不滿，不可能「出手」幫助這位手握4冠的天王。

萊里在2010年至2014年間打造出「熱火3巨頭」，期間詹姆斯率隊奪下2冠，個人收穫2座總決賽MVP與2座年度MVP，成為隊史傳奇之一。不過詹皇在2014年休賽季毅然決定重返發跡地克里夫蘭，讓萊里相當不快。即便事隔10年，但萊里競爭心極強，外界普遍認為，這位名人堂級教頭不可能主動「幫助」昔日球隊門面詹皇如今所屬的湖人。

一名NBA高層向《Lakers Daily》透露，「如果萊里真的做了這筆交易，我會非常驚訝。你真的認為萊里想幫詹姆斯嗎？他至今仍對詹姆斯離開邁阿密感到不滿，我不認為這會發生。」

▲▼熱火新援威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士2022年冠軍成員威金斯上季被交易到熱火。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，湖人和熱火近期確實談過威金斯的交易，這位2014年選秀狀元下季薪資為2820萬美元，2026-27賽季還握有3020萬美元的球員選項。如果湖人要網羅他，極可能得送出混血前鋒八村壘。

威金斯生涯效力過灰狼、勇士與熱火，上季場均18分、4.5籃板、2.6助攻，三分命中率37.4%，並曾隨勇士在2022年奪冠；他是在巴特勒（Jimmy Butler）交易案中被送到邁阿密，是具備即戰力的鋒線。

湖人上季首輪就被灰狼淘汰，今年休賽季補進狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）、防守悍將史馬特（Marcus Smart）與拉拉維亞（Jake LaRavia）。新任主帥瑞迪克（JJ Redick）預計以唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）、八村壘、詹姆斯和艾頓作為先發。若真能補進威金斯，戰力無疑再升級，但從各方風聲來看，這交易幾乎不可能成真。

▲▼熱火總裁萊里與詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人傳出有意網羅熱火前鋒威金斯，但高層認為萊里不可能幫詹皇補強。（圖／達志影像／美聯社）

