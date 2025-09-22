▲釀酒人連3年奪國聯中區冠軍 莫菲：例行賽成績才是評價依據。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

密爾瓦基釀酒人22日雖以1比5不敵紅雀，但因小熊在辛辛那提輸球，仍提前鎖定國聯中區冠軍，這是球隊連續第3年封王，也是過去5年中的第4次；釀酒人隊史近8年已累積7次季後賽門票與5座分區冠軍，球員們賽後在布希球場客隊休息室內開香檳、喝啤酒慶祝，場面熱鬧。

Oh we partying tonight boys pic.twitter.com/sMSwXVoWIC [廣告]請繼續往下閱讀... September 21, 2025

威克斯（Rickie Weeks）是釀酒人2011年首度在29年來奪下分區冠軍時的二壘手，他深知這一切得來不易，他回憶說：「對我們來說，贏下那個分區就像是世界大賽，因為我們太久沒有做到這件事了。」威克斯當年同時也是2008年結束密爾瓦基26年季後賽荒的一員。

如今以副教練身份回歸的威克斯表示：「第一個浮現腦海的，是前幾天 Christian Yelich在舉杯時說的話，每一年都不一樣，但每次能進季後賽，尤其是贏下分區冠軍，那都不是理所當然的；那些日子你不會忘記，也不該只是『好吧，又來一次了』，而是非常特別的，但接下來你必須繼續前進，追逐下一個目標。」

“Not only did you win the division, you crushed it” pic.twitter.com/UTr3wP1JvU — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 21, 2025

釀酒人原本並不被看好，知名預測系統PECOTA在賽季前僅給他們 80.2勝的預測，而球隊更在開季遭遇0勝4敗低潮，還被洋基轟出15發全壘打成為笑柄。

但球隊自5月24日戰績僅25勝28敗後急起直追，打出8連勝、11連勝以及隊史紀錄的14連勝，在69場比賽中豪取53勝，衝上全大聯盟最佳戰績；根據數據，釀酒人不僅擁有最佳得失分差與跑壘能力，攻擊力場均得分排第三，守備表現則排第四。

Not the slip n slide pic.twitter.com/68pktVQXtc — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 21, 2025

捕手康催拉斯（William Contreras）提及：「這不是例行公事。今年有點不一樣，因為我們一開始戰績很差，沒有人認為我們會拿到全大聯盟最佳戰績，這對我們、對球隊都很棒，年輕球員也看到了我們是怎麼做到的，我們每天都必須拼盡全力。」

釀酒人目前已確定直接晉級5戰3勝制的國聯分區系列賽，首戰將於10月4日在美國家庭球場進行；接下來一週，他們將與費城人、藍鳥競爭頭號種子，以確保季後賽全主場優勢；不過投手陣容仍有隱憂，Brandon Woodruff、Jose Quintana、Trevor Megill與DL Hall 四名主力皆在傷兵名單。

YOUR MILWAUKEE BREWERS ARE NL CENTRAL CHAMPS FOR THE THIRD STRAIGHT SEASON #MagicBrew pic.twitter.com/bm0HzxVOou — Milwaukee Brewers (@Brewers) September 21, 2025

近年的季後賽失利也是課題，自2018年國聯冠軍賽第7戰不敵道奇後，釀酒人季後賽戰績僅2勝11負，系列賽全數落敗。

對於外界批評釀酒人「例行賽強、季後賽弱」，總教練莫菲（Pat Murphy）強調：「有人說，『例行賽我們已經搞懂了，接下來要搞懂季後賽，』這是我聽過最荒謬的評論之一，因為沒有人能搞懂例行賽，我們例行賽表現不錯嗎？是的。我們用比較少的資源做到更多嗎？是的，但這要怎麼轉化到季後賽？」

他進一步指出：「批評者會說，『你得在季後賽證明自己。』但棒球不同，棒球不是一場比賽就能定勝負，可季後賽往往就是一場定生死，你整季的努力，應該由例行賽表現來評價，而不是因為近年沒在季後賽走得更遠，就否定那些球隊；如果你不理解，那你應該去看其他運動，因為棒球就是這樣。」

莫菲補充說：「當有球隊在季末打得火燙、一路衝進季後賽，我們也遇過這樣的對手，這時候你真的無能為力，在這項運動裡，沒有人能長期完全主宰；例行賽是評斷一支球隊的依據，季後賽固然刺激，但需要很多東西順利配合，有時候巨大的天賦當然會有所幫助。」

最後他堅定表示：「我不擔心這支球隊，不論外界怎麼說，我每天都能親身感受，看到他們有多特別。」