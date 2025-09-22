運動雲

余庭碩完投飆7K再敲2支三壘安　龜山扳平後一路猛攻9比2擊敗西門

▲▼桃市龜山、竹市西門。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃市龜山。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽少棒組21日在青埔A球場火熱開打，桃市龜山靠著連續5局皆有得分進帳，以9比2擊敗竹市西門。

西門1局上就有攻勢，開路先鋒朱晟億擊出右外野落地安打，3棒陳志宥隨後敲三壘安打，送回壘上跑者，再靠隊友外野犧牲飛球推進，率先攻下2分；龜山1局下也有所回應，打線前3棒因對手失誤上壘，李晏齊登場擊出安打，成功扳平比數。

▲▼桃市龜山、竹市西門。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲竹市西門。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

2局下龜山火力不減，張哲睿保送上壘，余庭碩猛敲右外野方向平飛三壘安打，再進一城；3局下李晏齊擊出游擊飛球，對手失誤釀成上壘，林唯俊隨後補上安打，比數改為4比2。

4局下龜山吳烜睿炸裂陽春彈；5局下迎來本場最大爆發，由林唯俊起頭，聯手張哲睿二壘安打，管宇翔一壘安打，吳烜睿保送，最後靠余庭碩擊出本場第2支三壘安打，單局海灌4分結束比賽，終場龜山9比2西門。

▲▼桃市龜山、竹市西門。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲桃市龜山余庭碩。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

余庭碩本場表現亮眼，除了在龜山打線擔任第3棒，單場擊出2支關鍵三壘安打外，同時他擔任本場先發投手，1人獨自完投5局用78球，狂飆7次三振，僅失2分。

▲▼桃市龜山、竹市西門。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲竹市西門、桃市龜山。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

