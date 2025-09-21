SJ利特大巨蛋「不落地」好球全場歡呼　暖喊：悍將藍和我們一樣

記者楊舒帆／台北報導

「韓流傳奇男團」SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊21日降臨台北大巨蛋，利特、神童、始源為富邦悍將開球。利特站上投手丘投出「不落地開球」，引起全場歡呼。

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊利特、神童、始源將為富邦悍將開球。（圖／富邦悍將提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

利特擔任投手，始源則化身打者，神童則擔任主審。始源全程以中文說：「大家好，我是你們的始源，我覺得利特非常好，今天要多多支持利特，他一定會投出好球。」

利特最後投出不落地好球，始源出棒過半，神童做出OUT手勢，全場為他們歡呼。利特開球前則表示：「大家好！首先，富邦悍將代表色是藍色，和SJ的應援色一樣，所以讓我覺得很親切。而且今天球場氣勢很好，我相信一定會獲得勝利，希望大家為富邦悍將加油，我也會在觀眾席好好替悍將加油。」

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊利特、神童、始源將為富邦悍將開球。（圖／富邦悍將提供）

SUPER JUNIOR將於11月在台北大巨蛋舉辦演唱會，利特也藉機宣傳：「我聽說富邦集團蔡董事長（蔡明忠）今天有來，在這裡誠摯邀請董事長來我們的演唱會，好嗎？」最後他更用中文向粉絲深情告白：「我愛你們。」

神童則說：「以前只有想像，沒想到真的可以來到大巨蛋開球。今天有這麼多粉絲到場，心情非常好，尤其想到之後要在大巨蛋開演唱會，我真的很開心。」

▲▼SUPER JUNIOR–L.S.S.小分隊利特、神童、始源將為富邦悍將開球。（圖／富邦悍將提供）



