道奇129年首度對巨人勝場領先　羅伯斯曝優先目標不動輪值

▲牛棚崩盤怒火全指教頭羅伯斯 。圖／達志影像／美聯社）

▲羅伯斯總教練強調「先拿下分區冠軍才是首要目標」，不會提前更動輪值。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇今（21）日在主場以7比5逆轉擊敗舊金山巨人，豪取4連勝，不僅分區封王魔術數字降至「3」，也讓雙方歷史對戰成績改寫成1288勝1287敗19和，這是道奇自1896年以來，129年首度在勝場數上壓過世仇巨人。總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後談到輪值安排時，強調「先拿下分區冠軍才是首要目標」。

道奇首局就被巨人打下4分，但靠蒙西（Max Muncy）、艾德曼（Tommy Edman）與弗里曼（Freddie Freeman）的火力逐步追平，6局由大谷翔平轟出本季第53轟反超比分，最終完成逆轉。

被問到接下來先發輪值是否會提前調整，羅伯斯賽後明確回應，「會照既定順序走，因為我們還沒有鎖定分區冠軍。明天由席漢（Emmet Sheehan）先發，接著是大谷，再來是山本、史奈爾（Blake Snell）。我們會一邊追求冠軍，一邊保持調整。」

▲▼洛杉磯道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平再度開轟，帶領道奇逆轉巨人豪取4連勝。（圖／達志影像／美聯社）

羅伯斯也特別點名今日先發投手格拉斯諾（Tyler Glasnow）的穩定性，雖然首局失掉4分，但最終仍投滿5局拿下第4勝，羅伯斯認為這是球隊能夠逆轉的關鍵。此外，大谷此戰再度開轟追上舒瓦伯（Kyle Schwarber）的53轟，並列國聯全壘打王，但羅伯斯依舊把焦點放在團隊勝利上。

道奇現階段排名國聯勝率第3，若維持現狀，將從外卡賽打起。羅伯茲強調，他們現在的首要目標是確保拿下分區冠軍，最快23日就能完成分區4連霸。

【叫醒我的不是鬧鐘是大狗勾！】媽被三巨汪壓床：沉重的愛XD

