魔力藍9K奪勝！陳金鋒讚非常好　談王念好首轟：苦日子也是養分

記者王真魚／台北報導

富邦悍將今（20日）在台北大巨蛋以3比1擊退台鋼雄鷹，終止3連敗。洋投魔力藍先發6.1局僅失1分，飆出9次三振追平生涯單場新高，拿下本季第8勝；小將王念好則在比賽後段敲本季首轟，振臂怒吼後激動落淚。總教練陳金鋒賽後給予肯定。

談到魔力藍的表現，陳金鋒毫不吝惜讚美，「非常好啊，上一場在高雄他也投得非常好，只是那場打者沒有給他分數。今天同樣投得很好，到後面可能有點沒力，但用球數也差不多到100顆了，我認為已經完成他的工作。」

另一個焦點是王念好擊出本季首轟。陳金鋒直言，「很替他開心呀他一直很努力、很認真，能力也不錯，只是一直表現不出來。我有跟他聊過，告訴他不要急，把每件事做好就好。他很想表現給大家看，但有些事必須經歷過，才能學會如何讓心情更穩定，怎麼在比賽裡保持穩定。」

對於年輕球員的成長，陳金鋒有深刻觀察，「年輕選手很想表現，這是好的企圖心，但也要學會控制情緒與思考。打不好會懊惱，但那不一定是壞事，先過一段苦日子，以後理解這些，再面對比賽時會更穩定。沒有人一開始就是好的，一整季一定有高低潮，重要的是比賽結束後，想著明天怎麼再努力，而不是陷在低潮裡。」

鋒總也強調，年輕球員必須透過比賽累積經驗，「帳面數據或許還不理想，但如果不給他們機會，他們永遠學不會怎麼在場上穩定。經歷失敗也是一種成長，這對未來球隊會有很大幫助。」

▲▼ 魔力藍 。（圖／富邦悍將提供）

▲ 魔力藍 。（圖／富邦悍將提供）

