桃猿內野難產金手套...2019後再無得主　林子偉本季唯一達標

▲▼樂天桃猿林子偉。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿林子偉。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿內野本季僅有二壘手林子偉符合金手套票選門檻，其餘三個位置全數缺席。桃猿上一次內野有人獲獎已是2019年Lamigo時期的陳俊秀，如今恐面臨連6年掛零窘境，林子偉雖是唯一希望，但數據表現仍與主要競爭者存在落差。

桃猿內野上一次有人獲獎，要追溯至2019年Lamigo時期，由陳俊秀拿下一壘金手套。而樂天接手經營以來，尚未出產過內野金手套得主。

桃猿內野整季持續「輪流上陣」，沒有固定主力，總教練古久保健二認為，這樣的狀況在競爭金手套上確實吃虧，「金手套本來就有一定標準門檻，我們每一場陣容都不太一樣，大家上場滿平均。像林承飛，上半季有傷，幾乎整段時間沒打，要符合資格，本來就很困難。」

古久保直言，當然最好是固定的先發陣容打完整季，「但一整年的球季，會發生什麼事情，很難預料。」

事實上，即使林子偉達標，恐怕也無法脫穎而出。他本季守備91場發生12次失誤，守備率僅0.972，與主要競爭者李凱威的0.995（僅3次失誤）存在不小差距。

林子偉日前因腳踝扭傷暫時下二軍，古久保今天賽前也透露進度，「目前看起來沒問題，應該能夠馬上回來，有機會下周歸隊。」至於是否考慮讓新人上來，他坦言確實有想過，但目前戰局還不允許。

關鍵字： 樂天桃猿林子偉金手套內野守備中職

