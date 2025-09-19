運動雲

>

桃園盃／赴韓交流後再聚首！興穀小將難忘寄宿：用翻譯軟體打遊戲

▲沈昱昕（圖／記者楊舒帆攝）

▲沈昱昕（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃19日少棒組賽事，新北市興穀國小對決熟悉的韓國南洞國小，最終以7比4獲勝。雙方曾在暑假於韓國順天交手，這次在台灣再次聚首，也勾起興穀球員對寄宿家庭的美好回憶。

興穀2局上由黃柏瑞、張楷祐連續安打先馳得點，4局上趁著對方守備失誤展開攻勢，沈昱昕敲出關鍵三壘安打攻下2分，隨後施易呈再補上安打跑回分數，將比數擴大至4比0。雖然4局下遭南洞追平，但5局上許昊擊出三壘安打串連攻勢，追加3分保險分，最終興穀以3分差收下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國總教練黃教賢賽後表示：「興穀和上次在韓國交手相比，實力提升了不少，尤其守備能力進步很多。」他認為，兩隊的交流帶來許多益處，台灣球員對棒球的熱情令人印象深刻。他也指出，過去幾年持續交流下，台灣球員的團隊合作能力明顯提升。值得一提的是，他培育的第一位韓職球員，就是今年韓職選秀中，三星獅第四輪選進的李書俊。

除了場上表現，寄宿家庭交流也加深了兩國小球員的情誼。游詠翔分享：「我跟他們用翻譯軟體聊天，還會一起打遊戲。」李侑儒則回憶，韓國球員的媽媽每天準備水蜜桃給他們吃，「很甜很好吃」，也感受到彼此在實力上的共同成長。沈昱昕則說，看到韓國球員身材高大很羨慕，守備時會刻意站遠一點。他也印象深刻地回憶，在韓國比賽曾敲出二壘安打，寄宿家庭的庭院很大，還能一起打軟式球，十分有趣。

沈昱昕一家人都熱愛棒球，但各自支持不同球隊。他笑說：「爸爸支持中信兄弟、哥哥支持富邦悍將，我最喜歡味全龍，因為郭天信很強，守備接球很厲害。」

▲▼韓國南洞、興穀沈昱昕。（圖／記者楊舒帆攝）

▲韓國南洞、新北興穀。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 少棒台韓交流興穀國小桃園盃棒球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

【烈焰沖天】彰化塑膠工廠大火！移工驚嚇逃生

熱門新聞

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

2柯蕭哭了！引退記者會哽咽道別

3兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

144歲阿隆索展望F1未來

2桃猿內野難產金手套　林子偉唯一達標

3前中華隊禁區核心阿提諾加盟領航猿

4桃猿打線賽前2次微調　林智平休兵

5林哲瑄一軍告別之旅　若重來還是會撲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

Passion Sisters新單曲今曝光！　融入台日韓...花朵舞驚豔球迷

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366