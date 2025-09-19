桃園盃／赴韓交流後再聚首！興穀小將難忘寄宿：用翻譯軟體打遊戲

▲沈昱昕（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／桃園報導

桃園盃19日少棒組賽事，新北市興穀國小對決熟悉的韓國南洞國小，最終以7比4獲勝。雙方曾在暑假於韓國順天交手，這次在台灣再次聚首，也勾起興穀球員對寄宿家庭的美好回憶。

興穀2局上由黃柏瑞、張楷祐連續安打先馳得點，4局上趁著對方守備失誤展開攻勢，沈昱昕敲出關鍵三壘安打攻下2分，隨後施易呈再補上安打跑回分數，將比數擴大至4比0。雖然4局下遭南洞追平，但5局上許昊擊出三壘安打串連攻勢，追加3分保險分，最終興穀以3分差收下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

韓國總教練黃教賢賽後表示：「興穀和上次在韓國交手相比，實力提升了不少，尤其守備能力進步很多。」他認為，兩隊的交流帶來許多益處，台灣球員對棒球的熱情令人印象深刻。他也指出，過去幾年持續交流下，台灣球員的團隊合作能力明顯提升。值得一提的是，他培育的第一位韓職球員，就是今年韓職選秀中，三星獅第四輪選進的李書俊。

除了場上表現，寄宿家庭交流也加深了兩國小球員的情誼。游詠翔分享：「我跟他們用翻譯軟體聊天，還會一起打遊戲。」李侑儒則回憶，韓國球員的媽媽每天準備水蜜桃給他們吃，「很甜很好吃」，也感受到彼此在實力上的共同成長。沈昱昕則說，看到韓國球員身材高大很羨慕，守備時會刻意站遠一點。他也印象深刻地回憶，在韓國比賽曾敲出二壘安打，寄宿家庭的庭院很大，還能一起打軟式球，十分有趣。

沈昱昕一家人都熱愛棒球，但各自支持不同球隊。他笑說：「爸爸支持中信兄弟、哥哥支持富邦悍將，我最喜歡味全龍，因為郭天信很強，守備接球很厲害。」

▲韓國南洞、新北興穀。（圖／記者楊舒帆攝）