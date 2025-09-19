運動雲

佐佐木朗希沒立刻答應中繼出發　曝現實面考量：有更多登板機會

▲▼道奇佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

佐佐木朗希今（19）日代表道奇3A出戰水手3A，完成他在日、美職生涯的首次中繼出賽，主投1局無安打、1保送、2三振，無失分。賽後他談到中繼出發的安排，坦言沒有立刻答應，但「能讓自己有更多登板機會」。

當時球隊以8比0大幅領先，佐佐木4局下開始在牛棚熱身，引發轉播單位即時關注。面對首名打者第1球便飆出99.5英里（約160.1公里）速球，隨後連投2顆指叉球讓對手站著挨K；面對第2名打者，他再度飆出100.1英里（約161.1公里）的速球並製造揮空三振；雖然面對第3人次時，在2好球後投出保送，但隨即用直球讓第4名打者擊出左外野飛球出局，順利結束半局。

針對中繼登板的安排，佐佐木表示：「3A賽季在21日就結束了，如果我是以先發出賽，大概還有1次輪值機會；但如果是中繼，可能還能投個2到3場。」

他接著說明：「球隊目前的狀況來說，比較需要中繼戰力，雖然沒有任何強迫，但教練團的建議是，明年還是作為先發為前提，目前以中繼出賽會對球隊更有幫助。」

談到最終決定，他坦言：「我沒有立刻答應，而是經過思考後決定，因為這個選擇可以讓我本季累積更多經驗，包含可能進入季後賽的準備，而從現實面來看，中繼也能讓我有更多登板機會，對球隊有幫助，對自己來說也能收穫新的經驗。」他也透露，若一切順利，預計會在21日前於小聯盟再投一場。

