弗萊德13K壓制金鶯！布恩盛讚王牌身手　洋基3場之內緊追藍鳥

▲王牌左投弗萊德（Max Fried）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基左投弗萊德（Max Fried）19日在金鶯主場展現王牌身手，先發7局無失分，送出追平生涯新高的13次三振，率領條紋軍以7比0完封金鶯；這場勝利讓洋基（86勝67敗）在美聯東區差距縮小到僅落後藍鳥（89勝64敗）3場，持續保有爭冠與外卡優勢。

弗萊德此役僅被敲3安，創下個人單季新高的18勝、188.1局與182次三振，完成他本季第31場先發。

賽後弗萊德表示：「我現在身體感覺真的很好，就像球季初一樣；變換球速，試著投長局數，試著贏下比賽，打線在前段就拿到分數，真的很關鍵。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）對弗萊德的表現讚譽有加：「他就是王牌，他就是用這樣的方式投球；他到目前為止打出了一個驚人的球季，更重要的是，他的人格與隊友特質——這正是你希望輪值王牌所具備的一切。」

火力方面，羅薩里奧（Amed Rosario）首局便從金鶯先發波維奇（Cade Povich）手中敲出2分打點安打，提供弗萊德足夠支援；弗萊德在近6場先發累積5勝0敗、防禦率僅1.60。

葛斯密特（Paul Goldschmidt）此役也有兩安、兩得分與一打點，他說：「我們都知道十月投手有多重要。他有很多球路，他是一個聰明的投手，變化多端、不落窠臼，而且執行力很強，今晚他就是這麼做的。」

弗萊德在6局時已經送出11次三振，追平本季紀錄；他解釋道：「我就是堅持自己的優勢，我有很多球路，經常變換球速，並且善用這些，我也很信任身後的守備，他們做出一些漂亮的防守，給我信心，只要把球投進好球帶，出局數就會到手。」

金鶯代理總教練曼索里諾（Tony Mansolino）則觀察到弗萊德的策略改變：「他真的是在畫邊角，我用平板重看了幾個球，想搞清楚他到底有什麼不一樣，捕手一直在黑角引導，而他幾乎整晚都能把球投進手套。這毫無疑問就是王牌。」

第7局，弗萊德先後以88.5英里變速球三振傑克森（Jeremiah Jackson），以及85.1英里滑球解決梅奧（Coby Mayo），完成單場13次三振，追平他2024年效力勇士時於芬威締造的個人紀錄；賽後他提及自己並未留意數據：「我在場上不會去看數據，只要我們比對手得分多，我就很滿意了。」

布恩對愛將的全面性同樣讚賞：「我很喜歡看他投球，他守備能力強，能控制跑壘；他在投手丘上的流暢度展現出運動能力，他能加減球速，當他進入節奏時真的很有趣。」

洋基打線在第5局靠威爾斯（Austin Wells）的安打再下一城，第7局則靠葛斯密特安打、賈吉（Aaron Judge）高飛犧牲打，以及史坦頓（Giancarlo Stanton）的兩分打點二壘打，攻下4分鎖定勝局。

對於球隊近期狀態，弗萊德最後表示：「我們現在打得真的不錯，這正是你希望在球季最後一週左右達到的狀態，我們很興奮，希望能收官漂亮，並以最佳狀態進入季後賽。」