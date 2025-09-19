運動雲

>

弗萊德13K壓制金鶯！布恩盛讚王牌身手　洋基3場之內緊追藍鳥

▲王牌左投弗萊德（Max Fried）。（圖／達志影像／美聯社）

▲王牌左投弗萊德（Max Fried）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約洋基左投弗萊德（Max Fried）19日在金鶯主場展現王牌身手，先發7局無失分，送出追平生涯新高的13次三振，率領條紋軍以7比0完封金鶯；這場勝利讓洋基（86勝67敗）在美聯東區差距縮小到僅落後藍鳥（89勝64敗）3場，持續保有爭冠與外卡優勢。

弗萊德此役僅被敲3安，創下個人單季新高的18勝、188.1局與182次三振，完成他本季第31場先發。

賽後弗萊德表示：「我現在身體感覺真的很好，就像球季初一樣；變換球速，試著投長局數，試著贏下比賽，打線在前段就拿到分數，真的很關鍵。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）對弗萊德的表現讚譽有加：「他就是王牌，他就是用這樣的方式投球；他到目前為止打出了一個驚人的球季，更重要的是，他的人格與隊友特質——這正是你希望輪值王牌所具備的一切。」

火力方面，羅薩里奧（Amed Rosario）首局便從金鶯先發波維奇（Cade Povich）手中敲出2分打點安打，提供弗萊德足夠支援；弗萊德在近6場先發累積5勝0敗、防禦率僅1.60。

葛斯密特（Paul Goldschmidt）此役也有兩安、兩得分與一打點，他說：「我們都知道十月投手有多重要。他有很多球路，他是一個聰明的投手，變化多端、不落窠臼，而且執行力很強，今晚他就是這麼做的。」

弗萊德在6局時已經送出11次三振，追平本季紀錄；他解釋道：「我就是堅持自己的優勢，我有很多球路，經常變換球速，並且善用這些，我也很信任身後的守備，他們做出一些漂亮的防守，給我信心，只要把球投進好球帶，出局數就會到手。」

金鶯代理總教練曼索里諾（Tony Mansolino）則觀察到弗萊德的策略改變：「他真的是在畫邊角，我用平板重看了幾個球，想搞清楚他到底有什麼不一樣，捕手一直在黑角引導，而他幾乎整晚都能把球投進手套。這毫無疑問就是王牌。」

第7局，弗萊德先後以88.5英里變速球三振傑克森（Jeremiah Jackson），以及85.1英里滑球解決梅奧（Coby Mayo），完成單場13次三振，追平他2024年效力勇士時於芬威締造的個人紀錄；賽後他提及自己並未留意數據：「我在場上不會去看數據，只要我們比對手得分多，我就很滿意了。」

布恩對愛將的全面性同樣讚賞：「我很喜歡看他投球，他守備能力強，能控制跑壘；他在投手丘上的流暢度展現出運動能力，他能加減球速，當他進入節奏時真的很有趣。」

洋基打線在第5局靠威爾斯（Austin Wells）的安打再下一城，第7局則靠葛斯密特安打、賈吉（Aaron Judge）高飛犧牲打，以及史坦頓（Giancarlo Stanton）的兩分打點二壘打，攻下4分鎖定勝局。

對於球隊近期狀態，弗萊德最後表示：「我們現在打得真的不錯，這正是你希望在球季最後一週左右達到的狀態，我們很興奮，希望能收官漂亮，並以最佳狀態進入季後賽。」

關鍵字： MLB紐約洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

差點三分砲！大谷「幻影」全壘打掀全場驚呼　修正手感真的開轟

差點三分砲！大谷「幻影」全壘打掀全場驚呼　修正手感真的開轟

金鍾國為何不買新衣？ 放閃：都要買給老婆～

熱門新聞

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

2柯蕭哭了！引退記者會哽咽道別

3兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

1韓職史上首位外籍「4冠王」投手？

2石橋國小促進台韓交流　3新秀獲指名

3太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒

4道奇2比1勝巨人、魔術數字M6

5弗萊德13K壓制金鶯！

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

Passion Sisters新單曲今曝光！　融入台日韓...花朵舞驚豔球迷

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366