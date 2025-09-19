40歲詹皇坦言「退役近了」　曝8年級就意識到自己很特別

▲湖人巨星詹姆斯坦言退役將近，但仍強調「還沒到那一步」。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

40歲湖人天王詹姆斯（LeBron James）將迎來生涯第23季，他近日坦言「終點已經在前方」，但仍持續展現影響力，並回顧了自己第一次意識到「與眾不同」的時刻。

詹姆斯近日接受《Complex Sports》訪問時直言，「我確實已經在調整心態，因為生涯的盡頭就在前方，但還沒到。」退役傳聞今夏甚囂塵上，但他強調會讓每一季都值得。經紀人保羅（Rich Paul）也指出，詹皇仍渴望爭冠，湖人則選擇全力支持。

談到生涯初期，詹皇回憶起自己在第一次參加正規美式足球比賽時就拿下MVP，6場比賽攻下18次達陣，緊接著在籃球初體驗中率隊6戰全勝奪冠，「那時我覺得自己在場上做了一些本不該做到的事，所以我認為自己很特別。」

▲詹姆斯回憶8年級時就意識到自己「與眾不同」。（圖／達志影像／美聯社）

真正讓他確認「與眾不同」的，是8年級隨隊參加AAU全國賽，與幾位來自俄亥俄阿克倫的隊友一路殺進決賽，最終拿下亞軍。詹姆斯笑說，「當時心裡想，該死的，我們居然只是幾個阿克倫小孩，卻能打到全美第2！」

5年後，詹皇跳過大學，在2003年NBA選秀中以狀元之姿進入聯盟。20多年過去，他依舊是NBA的門面，上季繳出場均24.4分、8.2助攻、7.8籃板的全能數據，即便生涯已步入尾聲，仍持續改寫屬於自己的傳奇。