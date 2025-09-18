首勝到手！凱樂6局好投壓制　樂天桃猿5比2逆轉擊敗富邦悍將

▲凱樂。（圖／樂天桃猿提供）



記者胡冠辰／桃園報導

樂天桃猿18日在主場迎戰富邦悍將，先發洋投凱樂繳出6局失1分的優質內容，搭配打線中段棒次第4局的關鍵反攻，終場桃猿5比2擊退悍將，拿下重要一勝；凱樂也如願摘下個人中職生涯首勝。



比賽一開始，悍將率先突破凱樂防線。首局葉子霆、張育成接連安打，董子恩再補上安打送回首分，富邦1比0先馳得點；不過凱樂隨後穩住陣腳，避免將傷害擴大。

比數僅差1分的情況下，桃猿在4局下展開反攻。李勛傑三壘安打揭開序幕，馬傑森隨即敲出二壘安打送回追平分，緊接著林立補上二壘安打，幫助桃猿反超成2比1；下一棒陳晨威高飛犧牲打再添1分，桃猿單局攻下3分，反倒取得3比1領先。

7局下桃猿再有攻勢，李勛傑擊出安打帶有打點，將比分拉開至4比1；富邦在8局上靠林岳谷安打、張育成適時安打追回1分，縮小差距至2比4，但范國宸關鍵雙殺打讓反攻氣勢受阻。

8局下樂天桃猿攻勢再起，林政華選到保送上壘後盜壘成功，林立擊出高飛球護送隊友進佔三壘，隨後陳晨威敲安建功，樂天將記分板上的數字改寫至5比2；9局上桃猿推出朱承洋守成，成功封鎖悍將最後攻勢，終場以5比2收下勝利。

桃猿先發右投凱樂主投6局，用球數91球，被擊出4支安打、失1分，送出5次三振與3次保送，拿下中職生涯首勝；牛棚方面，蘇俊璋、陳冠宇、朱承洋輪番登板，順利守住戰果。