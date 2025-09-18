38歲梅西簽下生涯最後合約　續留邁阿密明年有望再戰世界盃

▲梅西確定與邁阿密國際續約多年，將在美職聯結束傳奇生涯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）確定繼續在美國延續傳奇！根據美國媒體《邁阿密先驅報》報導，他已與美國職業足球大聯盟（MLS）邁阿密國際達成複數年合約，將留隊直至2027年，這份新合約將是他生涯的最後一紙合約，預計在10天內正式宣布。

梅西2023年自法甲豪門巴黎聖日耳曼轉戰邁阿密國際，開啟生涯新篇章。現年38歲的他，現有合約即將在本季到期，如今再度續約，據悉這將是他生涯最後一紙合約。美媒指出，正式官方公告將在兩周內發布。

梅西的故事從阿根廷羅薩里奧開始，他克服生長激素缺乏的挑戰，13歲便進入西甲名門巴塞隆納青訓營，2004年完成一線隊首秀。此後17年，他為巴薩攻入672球，收穫10座西甲冠軍、7座國王盃與4座歐冠獎盃，還創下史無前例的8座金球獎紀錄。國際賽場，他率阿根廷在2021年奪下美洲盃，並於2022年卡達世界盃高舉大力神盃。

▲梅西在2022年卡達世界盃封王，2026年有望再登世界盃舞台。（圖／達志影像／美聯社）

自加盟邁阿密國際後，梅西的影響力不僅改變球隊，更改變整個MLS生態。2023年，他率隊贏下隊史首冠「聯盟盃」，隔年繳出20球、16助攻，助隊奪下「支持者盾」，本人也榮膺MVP。2025年，他更以僅48場比賽就達成40球里程碑，成為MLS史上最快紀錄保持者。隨著「梅西效應」全面發酵，MLS觀眾人數激增40%，Apple TV的MLS Season Pass訂閱數暴漲，邁阿密國際的估值更是翻倍。

梅西的新約同時與他備戰2026年世界盃的計畫契合。屆時，邁阿密的硬石體育場將成為比賽場地之一，這可能會是他最後一次身披阿根廷戰袍。為此，他選擇在邁阿密穩定落腳，並透過合約維持高規格待遇，包括球隊股份分潤，以及與Adidas、Apple的品牌合作。