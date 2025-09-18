運動雲

>

中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠

▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）

▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員曼容再度站上國際舞台，於2025年「Miss Freedom Of the World 世界自由小姐」選美大賽中脫穎而出，奪下總冠軍；她也是台灣繼去年後，再度誕生世界選美后冠得主，實現夢想的同時，更與台灣夫人許棠樂一同包辦「自由小姐」與「自由夫人」兩項冠軍，創下歷史紀錄。

曼容在9月5日啟程前往位於歐洲巴爾幹半島的科索沃，展開為期兩週的賽程，並於9月17日晚間舉行的總決賽中脫穎而出，勇奪后冠。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她將在歐洲以冠軍身分參加系列活動與電視採訪，並於9月22日晚間返抵台灣，隔日隨即在洲際棒球場與球迷相見。

在比賽過程中，曼容更是唯一一位受邀登上科索沃知名電視節目進行才藝表演的選手，並在嚴格的兩次審查後獲得肯定，最終拿下「Miss Talent 才藝小姐第一名」殊榮。

此次與45歲的台灣夫人許棠樂同時奪下冠軍，不僅展現台灣女性在國際舞台上的魅力與自信，更讓台灣首次於該賽事中包辦雙料冠軍，意義非凡。

曼容榮獲獎項

2025 Miss Freedom Of the World Winner 世界自由小姐總冠軍

Miss Talent才藝小姐第一名

▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）

▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）

▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）

▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）

▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）

▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）

▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）

▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍　與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟曼容許棠樂

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

根本打不到！美WBC總教練驚嘆大谷神級好投：球界前五水準

根本打不到！美WBC總教練驚嘆大谷神級好投：球界前五水準

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

熱門新聞

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3大谷翔平連兩戰開轟！

4道奇嚴格管理大谷方針獲美媒辯護

5張泰山被海關盯上！竟因護照上沒頭髮

最新新聞

1吳念庭3安猛打扛3分砲　台鋼屠龍3連勝

2詹子賢MVP　遭潑水竟說：我還有口水

3凱樂奪生涯首勝超興奮

4古久保肯定凱樂首勝表現

5細節決定勝負！平野談陳俊秀很關鍵

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366