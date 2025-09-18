▲中信啦啦隊曼容奪「2025世界自由小姐」冠軍 與許棠樂包辦雙料后冠。（圖／中信兄弟提供）



記者胡冠辰／綜合報導

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員曼容再度站上國際舞台，於2025年「Miss Freedom Of the World 世界自由小姐」選美大賽中脫穎而出，奪下總冠軍；她也是台灣繼去年後，再度誕生世界選美后冠得主，實現夢想的同時，更與台灣夫人許棠樂一同包辦「自由小姐」與「自由夫人」兩項冠軍，創下歷史紀錄。

曼容在9月5日啟程前往位於歐洲巴爾幹半島的科索沃，展開為期兩週的賽程，並於9月17日晚間舉行的總決賽中脫穎而出，勇奪后冠。

她將在歐洲以冠軍身分參加系列活動與電視採訪，並於9月22日晚間返抵台灣，隔日隨即在洲際棒球場與球迷相見。

在比賽過程中，曼容更是唯一一位受邀登上科索沃知名電視節目進行才藝表演的選手，並在嚴格的兩次審查後獲得肯定，最終拿下「Miss Talent 才藝小姐第一名」殊榮。

此次與45歲的台灣夫人許棠樂同時奪下冠軍，不僅展現台灣女性在國際舞台上的魅力與自信，更讓台灣首次於該賽事中包辦雙料冠軍，意義非凡。

曼容榮獲獎項

2025 Miss Freedom Of the World Winner 世界自由小姐總冠軍

Miss Talent才藝小姐第一名

