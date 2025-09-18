台鋼壞消息...魔鷹復健賽因雨取消　洪總不確定季末能否回歸

運動雲

▲魔鷹、王博玄 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

文／中央社

中職台鋼雄鷹洋砲魔鷹因腹肌拉傷已缺陣3週，今天本來要在二軍打復健賽，不過因雨取消。雄鷹教頭洪一中表示，魔鷹只是到二軍測試一下，不確定球季結束前能否回歸。

洋砲魔鷹（Steven Moya）在去年、今年都為雄鷹提供大量火力輸出，但因為腹肌拉傷，上一場出賽已是8月26日的事情，不過魔鷹一直在一軍名單中，也會隨隊在休息室鼓勵隊友。

魔鷹今天本來要在二軍比賽，不過在嘉義市棒球場由台鋼雄鷹二軍對上富邦悍將二軍的賽事，因為滂沱大雨而取消。魔鷹也在個人社群媒體貼出休息室淹水的影片，並說：「復健賽泡湯了。」

對於魔鷹的狀況，總教練洪一中表示，今天到二軍只是讓魔鷹去測試一下，「也不知道可不可以，讓隊醫去評估，但這幾天的天氣不穩定，不知道情況怎樣。」

中職球季剩不到3個星期，洪一中坦言，「沒什麼時間了，不行就不行，要是打不好的話回來也沒用。」 魔鷹久未實戰，洪一中指出，因為已經沒有球感，要一回來就能比賽不是件容易的事情，「拉傷本來就比較難好，也要看拉傷的程度，有的拉傷甚至要半年。」

魔鷹本季目前在一軍出賽78場，290打數敲出90支安打，包括24發全壘打，送回64分打點，打擊率3成10。雖然魔鷹目前仍以24轟暫居全壘打王，不過在他缺陣期間，統一獅隊的林安可已經慢慢追近，目前累積22轟。

關鍵字： 中職雄鷹魔鷹傷病全壘打

