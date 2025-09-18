運動雲

索加德一棒送回致勝分！　紅襪5比4力退運動家季後賽競爭添強心針

▲索加德一棒送回致勝分！　紅襪5比4力退運動家季後賽競爭添強心針。（圖／路透）

▲索加德一棒送回致勝分！　紅襪5比4力退運動家季後賽競爭添強心針。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪在例行賽逐漸進入最後尾聲時，展現頑強鬥志；18日面對奧克蘭運動家，紅襪雖再度浪費多次得點圈機會，但靠著代打索加德（Nick Sogard）在延長10局下敲出再見打點野手選擇，終場以5比4勝出，在美聯外卡激烈的競爭中取得寶貴一勝。

比賽進入延長賽10局，紅襪在一出局、三壘有跑者的情況下派出索加德代打。面對壓力，他擊出一顆僅有56.2英哩初速的滾地球，卻因剛好夠軟弱，讓三壘自動跑者伊頓（Nate Eaton）把握機會快速衝回本壘，搶在傳球前得分，成就戲劇性勝利。

索加德賽後坦言：「我知道我打得不好，真的打得不好，但可能就因為球速夠軟，反而剛好奏效；奈特在三壘起跑得非常好，而且他真的很快，這功勞要歸給他。」

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）特別點名三壘教練哈德森（Kyle Hudson）的貢獻；「Huddy做得很好，在第一顆界外球後就提醒他：這就是觸擊跑戰術，情況就是這樣，你必須衝，最後果然好多了。」柯拉表示。

這場比賽結束後，紅襪戰績來到83勝69敗，相較於前一晚無力以1比2輸球後的低迷，士氣明顯提振，芬威球場爆滿球迷也在這一晚盡情歡呼。

柯拉說：「今天整個球場氣氛很嗨，昨天有點冷清，不是說我們沒精神，但真的很安靜，今天雖然一開始打不出太多內容，但緊迫感從一開始就存在，整晚都很好玩。」

目前紅襪落後紐約洋基2場，排名美聯外卡第一，並與西雅圖水手並列外卡第二，近期火熱的克里夫蘭守護者緊追在後，僅落後2.5場。

柯拉指出：「朋友告訴我，9月就是一種折磨，因為你贏球後還要盯著計分板，看其他球隊表現，會很煎熬；十月是正面對決，你能掌握系列戰的一切，但9月，每件事都被放大，不過我們必須享受這一切，很幸運能參與其中。」

這場勝利也要歸功於紅襪牛棚投手，平常不常在高張力場面登板的凱利（Zack Kelly）與最終勝投墨菲（Chris Murphy），在10局化解了運動家一三壘有人、無人出局的危機。

墨菲在大聯盟第40場出賽中，面對美聯年度最佳新秀候選人柯茲（Nick Kurtz），用一顆96.6英里的速球三振對手，全場觀眾沸騰，他自己也激動吼叫，並用拳頭猛擊手套慶祝。

柯拉稱讚：「這孩子以後會一直對決左打，最後那一球97英里吧？充滿情緒，今天很多年輕人都成長了，我們不是那種充滿老將、很懂十月棒球的球隊，所以這對這兩個人來說是巨大的學習經驗。」

紅襪陣中最具代表性的老將是史托瑞與布萊格曼（Alex Bregman）。布萊格曼近期陷入低潮，雖然擊中球兩次卻未能收穫安打；但史托瑞持續在關鍵時刻建功。

他在第6局敲出中線安打，打回追平分。他也在賽後表示：「這真的很重要，特別是我們在比賽初段落後的情況下，還能努力追分，我們今天製造了很多壘上壓力，這次終於抓到 1、2 分，這往往就是勝負的關鍵差距。」

