大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

洛杉磯道奇球星大谷翔平18日在主場迎戰費城費城人隊，以先發指定打擊身份登場，敲出個人本季第51轟，連兩戰開轟，並將與領先者舒瓦伯（Kyle Schwarber）的差距縮小至兩支。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後霸氣表示，大谷拿下生涯第4座、連3年MVP「毫無疑問」。

這發全壘打出現在8局下，當時道奇以3比0領先，大谷在第4打席面對左投盧薩多（Jesús Luzardo）的第6球，一顆偏中間的滑球遭到他全力掃中，擊球瞬間就鎖定去向，白球劃過高弧線飛入中外野看台。大谷確信是全壘打，悠然環繞壘包，享受滿場歡呼。

這一擊出自對方陣中14勝的王牌投手盧薩多，羅伯斯賽後盛讚，「前段比賽他還沒掌握到滑球的感覺，對手也混搭速球干擾。但大谷能有4個打席累積經驗很重要，若再度交手對他會是寶貴情報。他能把之前揮空的滑球修正過來並轟成全壘打，這就是大谷的厲害之處。」

大谷目前以51轟緊追領先的舒瓦伯。舒瓦伯此役4打數無安打，還吞下3次三振，暫時停留在53轟。羅伯茲直言這將會是「精彩的爭奪戰」，但強調「我會把信心放在我們的選手身上」。

談到MVP競爭時，羅伯斯力挺大谷，「看看他在打擊區、投手丘上做的事，根本就是一面倒的比較。」並呼籲投票者不要因「審美疲勞」而忽視事實，「我希望投票人不會因為膩了而做出不正確的判斷，因為真相其實已經再清楚不過了。」