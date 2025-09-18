雷納德的快艇生涯將告終？　前隊內職員：已不再以他為建隊核心

▲快艇近年圍繞雷納德建隊，但多年過去仍無冠軍進帳。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯快艇今夏陷入風暴核心，被爆疑似透過「不正當」手段規避薪資上限，讓招牌球星雷納德（Kawhi Leonard）簽下一份「掛名卻無實際履行」的代言合約。《ESPN》記者霍姆斯（Baxter Holmes）近日更披露，一名前快艇職員表示，球隊已「不再以雷納德為建隊核心」。

2屆FMVP雷納德自2019年加盟快艇以來，一直是門面與核心，卻始終無法帶領球隊突破困境。隨著合約將在2026年到期，他與快艇的關係逐漸進入膠著。據《ESPN》報導，快艇內部已清楚認知到這一點，「他們不再圍繞雷納德建隊……他們心裡很清楚，雷納德自己也清楚。」

事實上，雷納德的洛城歲月始終伴隨爭議。他加盟前曾要求球隊交易來頂尖搖擺人喬治（Paul George），快艇因此送出今年成為雙料MVP吉爾吉斯-亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）作為代價。諷刺的是，SGA今年率雷霆奪冠，反觀快艇卻深陷調查、傷病與不確定性。

外界普遍預期，雷納德將履行2024年簽下的延長合約最後兩年，之後很可能與快艇分道揚鑣。即便如此，他在洛杉磯留下的痕跡，從高昂的代價到遲遲未能兌現的冠軍夢，仍將長期影響這支球隊的未來規劃。