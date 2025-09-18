巨人菜鳥日超萌登場！　鄧愷威扮「叔比狗」登機超吸睛

▲鄧愷威。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人18日5比1擊敗響尾蛇後，馬上啟程前往洛杉磯準備與道奇展開4連戰；值得一提的是，巨人適逢一年一度的「菜鳥日」，資歷較淺的球員必須穿上指定的角色裝扮，今年球團選定的主題是經典卡通叔比狗（Scooby-Doo），包括台灣投手鄧愷威在內，都首次換上這身搞笑造型，與隊友們一同在登機前留下逗趣畫面。

Rookie dress up day never misses pic.twitter.com/cnM4RFbHTV [廣告]請繼續往下閱讀... September 18, 2025

在照片中，一群身材高大的球員齊刷刷穿上卡通連身裝，畫面既反差又可愛，展現了球隊傳統的幽默文化。

鄧愷威自升上大聯盟後，體驗了許多「第一次」，不僅在出發洛杉磯前嘗試角色扮演，本月初更首次參與大聯盟的板凳清空，已累積多次難得的經歷。

鄧愷威2024年以長中繼身份首度叩關大聯盟，成為台灣第17位登上大聯盟舞台的選手。隨著巨人隊先發輪值出現空缺，他在8月獲得機會升格先發，並寫下史上第6位在大聯盟完成先發任務的台灣投手紀錄，目前已收下2場勝投。

根據ESPN等多家美媒預測，鄧愷威的下一次先發將落在台灣時間21日上午9點10分，對手是洛杉磯道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）；屆時他還將正面對決道奇二刀流球星大谷翔平，預料將成為球迷矚目的焦點。