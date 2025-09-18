運動雲

>

巨人菜鳥日超萌登場！　鄧愷威扮「叔比狗」登機超吸睛

▲大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日將先發　正面交鋒大谷翔平。（圖／路透）

▲鄧愷威。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

舊金山巨人18日5比1擊敗響尾蛇後，馬上啟程前往洛杉磯準備與道奇展開4連戰；值得一提的是，巨人適逢一年一度的「菜鳥日」，資歷較淺的球員必須穿上指定的角色裝扮，今年球團選定的主題是經典卡通叔比狗（Scooby-Doo），包括台灣投手鄧愷威在內，都首次換上這身搞笑造型，與隊友們一同在登機前留下逗趣畫面。

在照片中，一群身材高大的球員齊刷刷穿上卡通連身裝，畫面既反差又可愛，展現了球隊傳統的幽默文化。

鄧愷威自升上大聯盟後，體驗了許多「第一次」，不僅在出發洛杉磯前嘗試角色扮演，本月初更首次參與大聯盟的板凳清空，已累積多次難得的經歷。

鄧愷威2024年以長中繼身份首度叩關大聯盟，成為台灣第17位登上大聯盟舞台的選手。隨著巨人隊先發輪值出現空缺，他在8月獲得機會升格先發，並寫下史上第6位在大聯盟完成先發任務的台灣投手紀錄，目前已收下2場勝投。

根據ESPN等多家美媒預測，鄧愷威的下一次先發將落在台灣時間21日上午9點10分，對手是洛杉磯道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）；屆時他還將正面對決道奇二刀流球星大谷翔平，預料將成為球迷矚目的焦點。

關鍵字： 鄧愷威舊金山巨人

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

小熊終結5年等待再闖季後賽　全隊噴香檳慶祝

小熊終結5年等待再闖季後賽　全隊噴香檳慶祝

大谷翔平炸裂第51轟、史奈爾燃燒112球7局好投　道奇5比0完封費城人

大谷翔平炸裂第51轟、史奈爾燃燒112球7局好投　道奇5比0完封費城人

【拍個照惹到牠】鵝大暴走突襲少女！腿直接瘀青一大片

熱門新聞

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平連兩戰開轟！

2道奇嚴格管理大谷方針獲美媒辯護

3張泰山被海關盯上！竟因護照上沒頭髮

4大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重

5ESPN預測鄧愷威21日先發交鋒大谷

最新新聞

1台灣金孫歸位！古林睿煬重返一軍

2大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

3鄧愷威扮「叔比狗」登機超吸睛

4前快艇職員：已不再以雷納德為建隊核心

5大谷翔平51轟　道奇5比0完封費城人

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366