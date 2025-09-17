運動雲

猛獅前3棒齊轟悍將！安打王林佳緯準完全打擊　獅帝芬奪來台首勝

▲獅帝芬、林佳緯。（圖／統一獅提供）

▲獅帝芬。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅17日作客新莊挑戰富邦悍將，前3棒邱智呈、林佳緯、林安可火力全開，合力狂敲8支安打，攜手進帳6打點。洋投獅帝芬（Steven）主投7局僅失2分，繳出優質先發內容，率隊以8比2獲勝。

邱智呈首局首打席就砲轟江國豪，達成本季首支、也是生涯第4支首打席全壘打。他此役雙安猛打賞，貢獻1打點並跑回2分。林佳緯隨後敲出二壘安打，靠著潘傑楷適時安打跑回1分，完成生涯第100次得分。

林佳緯3局上再轟陽春砲，林安可隨後敲安打，陳鏞基選到保送，隨後滾地球推進形成一、三壘，蘇智傑敲出高飛犧牲打再添1分，將比分擴大至4比0。

悍將5局下展開反攻，戴培峰擊出內野安打，陳真補上深遠二壘安打，接著靠著兩次滾地球送回2分。

獅隊6局上對上悍將第三任投手廖任磊，兩出局後許哲晏敲出二壘安打，邱智呈選到保送，林佳緯再補上單場第3支安打，隨後林安可轟出左外野3分砲，獅隊單局灌進4分，一舉將比數拉開。

獅帝芬此役用84球投完7局，被敲4支安打，失2分，送出6次三振，沒有投出任何四壞或觸身球，拿下旅台首勝，也獲選單場MVP。

林佳緯與林安可都演出單場3安打猛打賞，林佳緯僅差三壘安打就能完成完全打擊，繳出2打點3得分的精彩表現，單季安打王推高至111安穩居第一。林安可單場3打點，本季第22轟出爐，與目前全壘打榜首魔鷹的差距縮小至2轟。

▲獅帝芬、林佳緯。（圖／統一獅提供）

▲林佳緯。（圖／統一獅提供）

