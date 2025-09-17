運動雲

鈴木駿輔留座給林培緯　親筆中文紙條靠ChatGPT翻譯超暖心

▲▼鈴木駿輔留給林培緯的位置與親筆寫的字條。（圖／截自林培緯IG）

▲鈴木駿輔留給林培緯的位置與親筆寫的字條。（圖／截自林培緯IG）

記者楊舒帆／新北報導

富邦悍將日籍投手鈴木駿輔日前為統一獅內野手林培緯，在新莊球場借用主場休息室時準備好位置，暖心舉動的幕後原因也隨之曝光。兩人在休季期間曾一起自主訓練，不過這次錯過了一軍場上的對決，鈴木駿輔也先預約「下一次」。

鈴木駿輔特地親筆寫下一張中文紙條，放在自己的休息室座位，指定給林培緯使用。內容包含恭喜升上一軍、期待未來對決，還幽默提醒他「記得打掃乾淨」。鈴木駿輔笑說：「他有收得很乾淨。」

這張中文留言字跡整齊，被球迷大讚「很好看」。鈴木駿輔透露確實是自己親筆所寫，至於內容則是先透過 ChatGPT 翻譯後再抄下來的。

談起兩人的緣分，他表示：「去年就在二軍交手過，但當時彼此不熟，是到全越後訓練時，才有機會一起自主訓練。那時候就想著，未來能不能在職棒場上正式對決。」可惜這次他先發前，林培緯剛好降下二軍，兩人錯過碰頭機會。鈴木駿輔說，他有先傳訊息告知，只能期待下次再見。

近期鈴木駿輔連兩場先發都送出多達5次保送，他坦言：「可能跟投球姿勢的平衡有關。雖然帳面上沒有掉分，是因為隊友守備幫了大忙，但這樣下去不行，這週會想辦法修正，讓姿勢更穩定。」

去年對戰統一獅表現不理想，16日主投5局，用了99球，包含55顆好球，被敲2安打，連兩戰5保送，此戰奪2次三振，失2分。鈴木駿輔也強調：「今年希望能對統一有更好發揮，所以（16日）特別防範林安可、林佳緯，如果被他們狙擊結果不會太好，所以才會對林安可投出兩次保送。」

