「大谷的特殊能力」羅伯斯期待今天爆發：這場比賽很重要

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平於 16 日（台灣時間 17 日）主場迎戰費城人，投打二刀流同時登場。賽前，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言，「這場比賽非常重要，非常重要。」

大谷上一次先發登板是9月5日（台灣時間6日）對金鶯的比賽，因葛拉斯諾臨時退場，他緊急登板投了3局2/3，送出5次三振、僅被敲3安打，無失分，最快球速達101.5英里（約163.3公里）。這場比賽是他休養10天後的再度登板，目標是繼8月27日對紅人以來，爭取本季第2勝。

大谷在昨天對費城人的比賽中，於5局敲出右外野二壘打，單場3打數1安打、2保送，打擊率上升至.281，並將連續上壘場次推進至20場，創下本季最長紀錄。不過，道奇最終在延長賽敗給國聯東區龍頭費城人，2連勝中斷，分區封王魔術數字仍停留在「10」。

羅伯斯強調，這場比賽非常重要，「他上次是在巴爾的摩登板，我認為他已經獲得了充分休息。」 羅伯斯進一步指出，「他是那種遇到硬仗就能爆發的人。這場比賽將再次在如同季後賽般的氛圍中進行，會是一場精彩的比賽。我們的計畫是讓他投滿 5 局，之後再視情況而定。」