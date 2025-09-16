林佳緯暫居安打王　餅總放板凳半教育調度：要打到讓人追不上

▲林佳緯 。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／新北報導

統一獅年輕好手林佳緯目前以118支安打暫居安打數榜首，總教練林岳平（餅總）對於他挑戰個人獎樂見其成，不過仍以「半教育」的角度，進行適度調度。

林佳緯以118支安打領先群雄，與第二名李凱威的115支差距不大，王博玄、曾子祐及吉力吉撈．鞏冠也都達到110支，緊追在後。

餅總表示：「以他的年紀能參與個人獎的競爭，代表實力很優異。但之前看到的狀況是，他衝上第一後，反而怕被追上，出現沒有選球策略的情況，打擊內容就不太理想。有一場讓他板凳出發，之後狀態就恢復了。」

餅總強調，教練團給他的觀念是「要努力打到讓人追不上，而不是一直擔心會被超車」。統一獅陣中過去已有陳傑憲、邱智呈兩位外野手拿過安打王，他也樂見再誕生一位。「無論最後有沒有拿到，只要努力過就是收穫。之前我們是抱著『半教育』的心態，當看到他出現不對勁的反應，就必須調整。想要出賽，就必須要有表現，不能只想著安打數。只要持續為球隊做出貢獻，安打王自然會到來。」

此外，獅隊今天將牛棚投手劉予承與一壘手林培緯降下二軍，並召回兩位內野手許哲晏、潘傑楷。餅總解釋：「先補上兩名野手，若比賽中牛棚有需求，再做調整。」

至於先發投手郭俊麟上一戰繳出6局失3分的內容，餅總肯定地說：「雖然球隊沒有贏球，但他讓我們看到了好的跡象。這週和下週還有兩次先發機會，請他好好把握。」