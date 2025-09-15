運動雲

9年邦迷劉承佑聽聞林哲瑄引退爆哭　逼哭學長：我還是會陪著你

▲▼ 林哲瑄 。（圖／記者王真魚攝）

▲林哲瑄 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將外野手林哲瑄今召開引退記者會，會場播放球隊特製的祝福影片，其中最讓人動容的畫面之一，來自小將劉承佑。身為悍將鐵粉長達9年的他，當時知道林哲瑄引退消息當場淚崩，甚至哭到讓學長也忍不住落淚。

劉承佑在影片中回憶，「9月12日早上我們還一起做重量，學長還教我一些東西，我就一直在看，想說是不是真的。練球前我努力忍住情緒，到練習時雖然勉強調整好心情，但看到學長之後還是忍不住哭了，就很不捨。不小心也害學長跟著哭了，真的很難過學長要退休。」

林哲瑄談起當時情景他，坦言自己早已做出決定，只是消息還沒對外，「結果看到承佑哭成這樣，我真的也忍不住。」當時劉承佑哭到啜泣，「我只能拍拍他，最後抱了他一下，告訴他，沒有關係，我還是會陪著你。」

林哲瑄透露，當時知道新聞是11點發布，怕自己情緒潰堤，甚至端著飯都要躲到角落吃，避免和學弟們眼神交會，「因為我知道他們看到我，情緒也會跟著崩潰。」練習時，劉承佑慢慢走過來，最後痛哭不已，讓林哲瑄也哭了，「後面好像有點影響到練球，就是沒有什麼精神。」.

林哲瑄表示，運動員生涯總會遇到挑戰和低潮，他本來期許自己赴美Driveline訓練後，能再為球隊打出好表現，「但很遺憾因為受傷，復健過程也很漫長，最後才決定引退。」

他也再次強調，富邦年輕球員潛力無窮，只要給他們更多時間，一定能扛起球隊未來，「我希望自己轉換角色後，還能陪著他們成長，幫助這支球隊拿到更多勝利。」

▲▼9年鐵粉劉承佑哭到學長也淚崩　林 。（圖／截自富邦悍將twitch）

▲9年鐵粉劉承佑哭到學長也淚崩。（圖／截自富邦悍將twitch）

