樂天3比2擊退兄弟　古久保肯定陳克羿表現、大讚林承飛

記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿14日在大巨蛋以3比2險勝中信兄弟，總教練古久保健二賽後對球隊表現表示肯定，同時也分析了先發投手陳克羿與關鍵打者林承飛的表現。

談到陳克羿的投球，古久保健二指出：「今天的結果就是失1分，球速都有出來，賽前期待他的表現，但還是有一些壞球出現，還可以再更好。」

今年陳克羿曾有一次7局無責失的出色表現（6月28對味全），但這場比賽因為首局出現四壞球保送，讓他無法完全複製上一次的完美局面，「如果一開始就被大量保送，後續得分可能就會增加。」

不過古久保仍肯定陳克羿今天的表現「非常精彩」，尤其球速發揮穩定。

對於牛棚大將陳冠宇在8局的不穩局面，古久保提及：「他投起來比較慎重，太要求球的位置，所以出現一些狀況。」整體而言，桃猿投手群成功守住勝利，讓球隊在關鍵時刻保住領先。

此外，古久保也談到林承飛的健康狀態，表示「完全沒有問題」，手肘6月復原後已完全恢復；林承飛在6局下轟出三分全壘打，幫助球隊完成逆轉，成為全場最關鍵的打者。

面對中信兄弟三連戰拿下兩勝，古久保健二最後強調每場比賽的重要性：「眼前每一場都是非常重要的比賽，我們要做到最好，選手們都很努力，每個play都做得很好，才有今天的勝利。」

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

