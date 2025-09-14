史考特9局大比分登板！洗刷再見滿貫惡夢　羅伯斯目的「重置」他

▲史考特今日順利守下第9局。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇守護神史考特（Tanner Scott）今（14）日在客場對戰舊金山巨人於第9局登板，繳出3上3下的無失分內容，成功洗刷前一晚遭敲再見滿貫砲的惡夢。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）直言，這次登板是為了幫助他「重置」。

史考特昨日在延長賽登板，遭巨人貝利（Patrick Bailey）敲出再見滿貫砲，吞下本季第4敗。相隔不到24小時，今日球隊在打線爆發下取得13比7領先，他於第9局登板，面對查普曼（Matt Chapman）、佛洛雷斯（Wilmer Flores）與施密特（Casey Schmitt）3名打者皆順利解決，幫助球隊穩穩收下勝利。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲史考特前一戰遭再見滿貫痛擊。（圖／達志影像／美聯社）

賽後受訪時，羅伯斯坦言安排史考特在第9局大比分領先時登板有目的：「今晚他的滑球很不錯，我只是想讓他再站上投手丘、幫他找回信心。」

羅伯斯強調：「為了讓他徹底走出昨晚的陰影，我認為讓他立即再度登板是最佳選擇，他也做出了很好的回應，速球狀態不錯，而且滑球能讓打者揮空。」

道奇靠著打線爆發轟下13分，即便國聯西區第2名聖地牙哥教士也同步贏球，道奇仍將封王魔術數字從12降至11，史考特的回穩表現也為牛棚帶來及時雨。