大谷翔平挑戰連2季50轟史上第6人！　羅伯斯大讚：他是特別的存在

大谷翔平今（14）日對戰舊金山巨人，擔任先發第1棒、指定打擊，於第2打席轟出本季第49號全壘打，成為繼去年54轟後，大聯盟史上第6位挑戰連續2年達成50轟的選手。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）盛讚大谷是「非常特別的存在」。

大谷首打席擊出游擊方向內野安打，連續上壘場次推進至18場；第2打席則在3局上面對韋伯（Logan Webb）轟出全壘打，飛行距離達454英尺，為大谷本季個人與球隊最遠紀錄，也是他生涯第7遠的全壘打。

Shohei Ohtani's 49th home run of the year just went 454 feet and was hit 114.8 MPH pic.twitter.com/Koa5xD0r5t — MLB (@MLB) September 14, 2025

此役他總計擊出3支安打，包括第6打席的右外野方向安打，是繼10場比賽以來再度單場3安，也是本季第11度達成此紀錄。賽後累積得分達134分，追平他去年所創下的生涯單季最多得分紀錄。

賽後受訪時，羅伯斯總教練對大谷的表現給予高度肯定：「連2年打出50支全壘打是非常罕見且困難的事，我不知道到底有多少位選手曾經做到過這點，但翔平所達成的，已經充分說明了他身為棒球選手是多麼特別的存在。」

他進一步補充：「今晚他也選到保送，並且像往常一樣發揮穩定，為打線後段的打者創造了安打與得分的機會，我認為這真的是一項非常傑出的成果。」

本場比賽，道奇打線全面甦醒，全隊敲出16支安打，以13比7力退巨人，雖然同日國聯西區第2名聖地牙哥教士也贏球，道奇仍成功將封王魔術數字從12降至11。