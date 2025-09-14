U18蘇嵐鴻學達比修滑球　突改側投飆破151引美日球探關注

▲蘇嵐鴻。（圖／中華棒協提供）

U18中華隊投手蘇嵐鴻在玉山盃就受到美、日球探關注，選秀前夕確定念大學拚旅外，透過國際賽舞台展現自己，有機會在近期獲得國外球隊青睞。他從高三起參考達比修有的滑球握法，加上賽前臨時改為約四分之三的側投，突破生涯最快球速151公里，在挑戰高強度打者的同時，也更堅定了他的旅外企圖心。

蘇嵐鴻目前出賽4場，累計投6局，被敲5支安打，失2分，送出3次保送，卻豪取14次三振，與賴謙凡、鍾亦恩並列三振榜第四名。

談到對戰國外打者的感受，他直言：「比想像中還要強，擊球的準確度和力量都很好。對巴拿馬滿壘時飆出三振印象最深刻，因為張力很大，幾乎都用直球對決。」雖然偏好直球對決，但透過國際賽歷練，他也體會到：「該投變化球還是要投，不然會被打者掌握。」

蘇嵐鴻最有自信的武器是滑球，他形容：「讓打者看起來會想閃，丟在外角容易引誘揮擊。」他透露滑球是自學而成，「現在的滑球握法是參考達比修有，再自己揣摩出手方式，結果效果不錯，從高三開始就一直沿用。」

回顧成長過程，蘇嵐鴻對球類運動一直有濃厚興趣。除了最愛棒球，小學打過羽球、國中打排球，高中甚至打過籃球，「棒球隊還曾和籃球隊比賽過，最後我們贏了。」他笑說，最初是因為「不想上課才打棒球」，卻一路磨練成長。國中最快球速僅130公里，高一木棒聯賽卻突然飆到142公里，「其實覺得投球節奏沒什麼不同，但測速結果就是變快。」目前最快球速達到151公里，他也直言，「還希望能再更快。」

身高188公分、體重近70公斤的他身形偏瘦，自認「這種身材能投這麼快，也有點意外。」他坦言自己的協調性和動作並不算好，所以一直在尋找最舒服的投球方式。「玉山盃時還是正投，到日本前一週才改成側投，結果投起來更順手，控球也沒差太多，還能維持151公里的球速，轉速也沒掉。」

U18世界盃是聚集最多國際球探的業餘賽事，數十名球探穿梭在球場觀察各國好手。蘇嵐鴻的表現不僅受到球探矚目，他13日對日本之戰，在5局下演出「三上三下」時，更引起現場日媒關注，透過台灣媒體得知，他是受到美、日職球探注目的投手。