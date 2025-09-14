運動雲

>

U18蘇嵐鴻學達比修滑球　突改側投飆破151引美日球探關注

▲▼蘇嵐鴻。（圖／中華棒協提供）

▲蘇嵐鴻。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／沖繩報導

U18中華隊投手蘇嵐鴻在玉山盃就受到美、日球探關注，選秀前夕確定念大學拚旅外，透過國際賽舞台展現自己，有機會在近期獲得國外球隊青睞。他從高三起參考達比修有的滑球握法，加上賽前臨時改為約四分之三的側投，突破生涯最快球速151公里，在挑戰高強度打者的同時，也更堅定了他的旅外企圖心。

蘇嵐鴻目前出賽4場，累計投6局，被敲5支安打，失2分，送出3次保送，卻豪取14次三振，與賴謙凡、鍾亦恩並列三振榜第四名。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到對戰國外打者的感受，他直言：「比想像中還要強，擊球的準確度和力量都很好。對巴拿馬滿壘時飆出三振印象最深刻，因為張力很大，幾乎都用直球對決。」雖然偏好直球對決，但透過國際賽歷練，他也體會到：「該投變化球還是要投，不然會被打者掌握。」

蘇嵐鴻最有自信的武器是滑球，他形容：「讓打者看起來會想閃，丟在外角容易引誘揮擊。」他透露滑球是自學而成，「現在的滑球握法是參考達比修有，再自己揣摩出手方式，結果效果不錯，從高三開始就一直沿用。」

回顧成長過程，蘇嵐鴻對球類運動一直有濃厚興趣。除了最愛棒球，小學打過羽球、國中打排球，高中甚至打過籃球，「棒球隊還曾和籃球隊比賽過，最後我們贏了。」他笑說，最初是因為「不想上課才打棒球」，卻一路磨練成長。國中最快球速僅130公里，高一木棒聯賽卻突然飆到142公里，「其實覺得投球節奏沒什麼不同，但測速結果就是變快。」目前最快球速達到151公里，他也直言，「還希望能再更快。」

身高188公分、體重近70公斤的他身形偏瘦，自認「這種身材能投這麼快，也有點意外。」他坦言自己的協調性和動作並不算好，所以一直在尋找最舒服的投球方式。「玉山盃時還是正投，到日本前一週才改成側投，結果投起來更順手，控球也沒差太多，還能維持151公里的球速，轉速也沒掉。」

U18世界盃是聚集最多國際球探的業餘賽事，數十名球探穿梭在球場觀察各國好手。蘇嵐鴻的表現不僅受到球探矚目，他13日對日本之戰，在5局下演出「三上三下」時，更引起現場日媒關注，透過台灣媒體得知，他是受到美、日職球探注目的投手。

關鍵字： 棒球U18球探蘇嵐鴻國際賽

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

統一獅火力全開3轟　奧德銳10K好投賞味全4連敗

統一獅火力全開3轟　奧德銳10K好投賞味全4連敗

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿止對戰兄弟連敗、締隊史新高觀眾　古久保讚球員專注力與攻勢延續

桃猿止對戰兄弟連敗、締隊史新高觀眾　古久保讚球員專注力與攻勢延續

快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯WB拳擊世錦賽勇闖金牌戰

快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯WB拳擊世錦賽勇闖金牌戰

飆生涯最速151！U18賴謙凡國際賽體悟差距　挑戰自己拚旅外

飆生涯最速151！U18賴謙凡國際賽體悟差距　挑戰自己拚旅外

狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

台維斯盃中挪首戰　曾俊欣主場首勝助中華隊扳平

台維斯盃中挪首戰　曾俊欣主場首勝助中華隊扳平

【臭臉狗狗】不想被小阿姨帶去尿尿　全程跩臉已讀不回XD

熱門新聞

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

統一獅火力全開3轟　奧德銳10K好投賞味全4連敗

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿止對戰兄弟連敗、締隊史新高觀眾　古久保讚球員專注力與攻勢延續

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Ｕ18兄弟首輪蔡琞傑擺脫低潮揮出長打

2U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心第9棒

3統一獅奧德銳10K好投賞味全4連敗

4U18帕蘇拉142公里壓制日本3上3下

5桃猿大巨蛋30212人進場

最新新聞

1小熊新秀生涯首轟直飛瑞佐座位

2韓國怪物投手季軍戰備戰台灣

3U18蘇嵐鴻飆速151參考達比修滑球

4侯芳、瑟七首度表演新單曲「Need Ｕ Baby」

5飆速151！U18賴謙凡國際賽體悟差距

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366