運動雲

>

女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

記者胡冠辰／綜合報導

統一7-ELEVEN獅「Unigirls with u 」UG女孩日14日於新莊棒球場舉行，球團規劃許多週邊活動，UniGirls也使出渾身解數，每位女孩都十八般武藝，展現出最富有個人特色的賽後表演，驚豔全場。

今年的賽後表演由冞冞的「DJ Show」打頭陣，將許多動漫經典歌曲做成串燒，加上亮麗燈光秀，把新莊棒球場打造成大舞廳，嗨翻全場球迷，甚至在最後更邀請小孟登台唱歌；冞冞說：「去年也是動漫組曲，收到的迴響很好，這次決定再用動漫歌，對我來說困難程度提高。」

第二登場的是柔一、Chihiro、包子和Joy組成的新組合「6789」，唱跳S.H.E的「Beauty Up My Life」，充滿青春活力的歌曲和舞蹈風格，十分符合這次女孩日的主題，她們表示，平時練習時間大多數是把握賽後等瑣碎時間練習，「舞蹈是Joy編排，日文歌詞發音則是請教Chihiro。」

接下來則是安惠志和文慧真的「惠慧姐妹我最會」，帥氣舞蹈也讓現場球迷驚呼不已，安惠志和文慧真表示，前幾次無論可愛或性感的舞蹈都有表演過，也唱過歌，這次選擇比較酷帥的歌，「這首歌的前奏和韓國棒球賽事開始的音樂前奏很像，希望透過這次的表演，也能帶給球迷不同的感覺。」

首次參與女孩日活動，文慧真覺得很神奇，「無論是球衣配色或球場周邊的布置，都是首次體驗，我也覺得這次的主題日很符合自己的風格，而且這是我第一次有自己的人形立牌，這讓我非常開心。」

曼萍的「Laqi Tayal泰雅之子」緊隨其後，泰雅歌謠中清幽的曲風，加上曼萍空靈的歌聲，讓現場球迷聽得如癡如醉。

曼萍說：「我想要以我的族語，獻唱給大家不一樣的語言，後面的舞蹈也加入一些原住民的元素。」昨日剛結束星光女孩日的表演，這週末更有女孩日活動，也讓近期的曼萍感到有壓力，雖然有些許放鬆，但曼萍表示明天的表演才是她最緊張的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Nozomi去年首次參與女孩日，以日式風格搭配扇子詮釋，今年則選擇安室奈美惠的「Chase the chance」。

Nozomi表示，她帶給大家的印象都是可愛甜美的，這次則是走帥氣風，帶給球迷不同的Nozomi。去年表演爵士鼓的斐棋，今年則是走性感路線，穿上紅色細跟鞋，舞蹈結合摺疊椅，更搭配些許地板動作，火辣程度急遽飆升。

最後登場的是瑟七與侯芳的「Ｎeed U Baby」，因為音色相近組成的雙人組合，首度發布和表演新單曲，她們說：「歌詞是形容羞澀的感情，想要跟對方在一起，一直循序漸進到非你不可的感覺。」舞蹈部分和歌詞也有所反差，在輕柔可愛的曲風中又含有帥氣舞蹈，希望能讓球迷看到一些代表性舞蹈就會想到這首歌。

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

▲女孩日首天賽後表演驚豔全場　侯芳、瑟七首度表演新單曲。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 統一獅中華職棒侯芳瑟七

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

統一獅火力全開3轟　奧德銳10K好投賞味全4連敗

統一獅火力全開3轟　奧德銳10K好投賞味全4連敗

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿止對戰兄弟連敗、締隊史新高觀眾　古久保讚球員專注力與攻勢延續

桃猿止對戰兄弟連敗、締隊史新高觀眾　古久保讚球員專注力與攻勢延續

快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯WB拳擊世錦賽勇闖金牌戰

快訊／輾壓南韓勁敵　黃筱雯WB拳擊世錦賽勇闖金牌戰

飆生涯最速151！U18賴謙凡國際賽體悟差距　挑戰自己拚旅外

飆生涯最速151！U18賴謙凡國際賽體悟差距　挑戰自己拚旅外

狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

狀況不完美卻抓住勝利機會　威能帝賽後感謝隊友守備助攻

台維斯盃中挪首戰　曾俊欣主場首勝助中華隊扳平

台維斯盃中挪首戰　曾俊欣主場首勝助中華隊扳平

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

熱門新聞

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心對手最穩9棒火力　轉播資訊看這裡

統一獅火力全開3轟　奧德銳10K好投賞味全4連敗

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

桃猿大巨蛋30212人進場　改寫隊史主場觀眾新高

桃猿止對戰兄弟連敗、締隊史新高觀眾　古久保讚球員專注力與攻勢延續

讀者回應

﻿

熱門新聞

1Ｕ18兄弟首輪蔡琞傑擺脫低潮揮出長打

2U18季軍戰劉任右再戰韓國！小心第9棒

3統一獅奧德銳10K好投賞味全4連敗

4U18帕蘇拉142公里壓制日本3上3下

5桃猿大巨蛋30212人進場

最新新聞

1小熊新秀生涯首轟直飛瑞佐座位

2韓國怪物投手季軍戰備戰台灣

3U18蘇嵐鴻飆速151參考達比修滑球

4侯芳、瑟七首度表演新單曲「Need Ｕ Baby」

5飆速151！U18賴謙凡國際賽體悟差距

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

獅驚險逆轉龍隊　林岳平盼的關鍵一局出現了：鏞基選球開啟攻勢

突襲安打+三壘安打　U18兄弟首輪蔡琞傑手癢想登板：盼復仇韓國

【燒成火海】聯結車自撞！油箱噴飛爆炸 火光瞬間吞沒

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

【出動三輛紅斑馬】高雄女騎車闖國道！　一路往北狂飆20公里

【超危險！】看護推輪椅搭電扶梯翻車　阿伯重摔波及乘客2傷

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366