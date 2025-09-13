運動雲

Nozomi、Chihiro挑戰空翻開球　UG女孩日嗨翻新莊

▲▼統一獅女孩日。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅女孩日。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅女孩日。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅九月首場主題日「Unigirls with u UG女孩日」本週末於新莊棒球場盛大登場，球迷引頸期盼已久的盛會以「遊樂園」為主題，將球場打造成夢幻樂園。除了安排多項專屬女孩活動，最受矚目的亮點莫過於UniGirls的精彩賽後演出。

雖然艷陽高照，炙熱天氣仍抵擋不住球迷熱情。賽前簽名會現場人潮滿滿，為了一睹UniGirls風采，許多球迷早早到場。今日參與簽名會的女孩包括曼萍、YUKI、一七、妮妮、安惠志、侯芳、少少、斐棋、冞冞、Chihiro與趙娟週，球迷把握機會帶著珍藏商品請心愛女孩簽名，並開心合影、互動交流，場面熱絡。

賽前表演更是驚艷全場，UniGirls全員22人齊聚舞台，帶來近期熱門韓語歌曲〈Golden〉，舞步精準、隊形走位講究。除舞蹈外，芮絲、趙娟週、侯芳、瑟七、妮妮、少少、詩詩、一七、Yovia、文慧真與曼萍更獻聲演唱，氣勢磅礴。詩詩表示：「球迷或許看過很多次球場舞蹈，這次希望能有突破和新鮮感，所以特別去上課學唱歌，希望帶給大家最好的表演。」

今日開球嘉賓則由Nozomi與Chihiro驚喜登場，兩人在開球前還展示高難度空翻動作，令全場驚呼連連，為賽事揭開熱鬧序幕。Chihiro表示：「一開始聽到自己要擔任開球嘉賓真的覺得不可思議。之前以BlueLegends成員身份參加台日雙獅日開球，那時沒有投得很好，這次希望能成功雪恥。」Nozomi則笑說：「上一次開球消息球迷早已知道，這次是驚喜現身，特別期待球迷對這次開球的反應與感想。」

▲▼統一獅女孩日。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅女孩日。（圖／統一獅提供）

▲▼統一獅女孩日。（圖／統一獅提供）

關鍵字： 統一獅UniGirls女孩日棒球精彩表演

【聽不懂但感覺罵很髒】狗狗邊吃飯邊打疫苗　發現真相後狂叫

