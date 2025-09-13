誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄宣布球季結束後將正式引退，消息傳出後，不少球員都表達不捨。統一獅外野手「隊長」陳傑憲受訪時回憶，自己剛進職棒時，就對林哲瑄相當敬佩，特別是他在外野防守的表現，讓人印象深刻。

兩人相差5歲，沒有在中華隊同隊過，陳傑憲回憶，當年是在NIKE訓練營進一步認識林哲瑄，「他其實很親民，也很健談、很好聊，對人也非常好，完全不像他在場上那麼嚴肅。」

他指出，私底下的林哲瑄學長其實人很好，「又很客氣，所以我個人滿喜歡他，不論是在場上展現出來的拚勁，還是場下的隨和，都讓人很欣賞。」

談到印象最深刻的美技守備，陳傑憲毫不猶豫提到2020年林哲瑄在新莊球場「騙過潘傑楷」的經典一球。

「傑楷那一球......這個球真的還滿誇張的，因為當下我們都覺得傑楷打全壘打了，而且那場比賽很關鍵。」陳傑憲回憶那一球，忍不住大笑，「因為勝負很重要，所以傑楷（覺得）打全壘打時，我相信他那時候心中是無比的亢奮跟開心，結果莫名其妙落空，變得超好笑。」

至於有球迷在網路上熱議「中華隊最強中外野」究竟是林哲瑄還是陳傑憲？對此，陳傑憲謙虛笑說，自己差太多，「我覺得比不上啦，哲瑄學長是很多人學習的對象。」

陳傑憲形容，林哲瑄的守備移動、判斷與守備範圍都遠勝於自己，「他在我心目中，守備不管是移動、判斷，還有在場上的速度、守備範圍和安定感，現階段其他外野手都還沒有辦法達到那種成就，目前感覺哲瑄學長還是比較top一點。」

他進一步指出，「像現在郭天信25歲，如果拿哲瑄學長25歲時來相比，我覺得哲瑄應該完全不會輸，不管是臂力還是守備範圍。他如果沒有那些能力，當時怎麼可能上大聯盟？打擊方面，他其實也很強，只是後面幾年遇到瓶頸而已。」

聽到林哲瑄宣布卸下球員身份，陳傑憲直言感到可惜，但也尊重學長的決定，「運動員終究敵不過年紀，他提早去做決定一定很拉扯，也希望他退休後可以好好休息、陪伴家人，享受生活。」

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／富邦悍將提供）