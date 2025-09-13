運動雲

>

誰是最強中外野？陳傑憲自認差太多　難忘林哲瑄騙潘傑楷那一球

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）

記者王真魚／新北報導

富邦悍將外野手林哲瑄宣布球季結束後將正式引退，消息傳出後，不少球員都表達不捨。統一獅外野手「隊長」陳傑憲受訪時回憶，自己剛進職棒時，就對林哲瑄相當敬佩，特別是他在外野防守的表現，讓人印象深刻。

兩人相差5歲，沒有在中華隊同隊過，陳傑憲回憶，當年是在NIKE訓練營進一步認識林哲瑄，「他其實很親民，也很健談、很好聊，對人也非常好，完全不像他在場上那麼嚴肅。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，私底下的林哲瑄學長其實人很好，「又很客氣，所以我個人滿喜歡他，不論是在場上展現出來的拚勁，還是場下的隨和，都讓人很欣賞。」

談到印象最深刻的美技守備，陳傑憲毫不猶豫提到2020年林哲瑄在新莊球場「騙過潘傑楷」的經典一球。

「傑楷那一球......這個球真的還滿誇張的，因為當下我們都覺得傑楷打全壘打了，而且那場比賽很關鍵。」陳傑憲回憶那一球，忍不住大笑，「因為勝負很重要，所以傑楷（覺得）打全壘打時，我相信他那時候心中是無比的亢奮跟開心，結果莫名其妙落空，變得超好笑。」

至於有球迷在網路上熱議「中華隊最強中外野」究竟是林哲瑄還是陳傑憲？對此，陳傑憲謙虛笑說，自己差太多，「我覺得比不上啦，哲瑄學長是很多人學習的對象。」

陳傑憲形容，林哲瑄的守備移動、判斷與守備範圍都遠勝於自己，「他在我心目中，守備不管是移動、判斷，還有在場上的速度、守備範圍和安定感，現階段其他外野手都還沒有辦法達到那種成就，目前感覺哲瑄學長還是比較top一點。」

他進一步指出，「像現在郭天信25歲，如果拿哲瑄學長25歲時來相比，我覺得哲瑄應該完全不會輸，不管是臂力還是守備範圍。他如果沒有那些能力，當時怎麼可能上大聯盟？打擊方面，他其實也很強，只是後面幾年遇到瓶頸而已。」

聽到林哲瑄宣布卸下球員身份，陳傑憲直言感到可惜，但也尊重學長的決定，「運動員終究敵不過年紀，他提早去做決定一定很拉扯，也希望他退休後可以好好休息、陪伴家人，享受生活。」

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將林哲瑄。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 棒球退休林哲瑄陳傑憲守備中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

U18中華隊確定與韓國爭季軍　13日派二刀流張乙安對日本

U18中華隊確定與韓國爭季軍　13日派二刀流張乙安對日本

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

U18台日大戰又要打左投！張乙安先發迎戰　轉播資訊這裡看

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

林子豪看挑戰霧煞煞　賽後才知追問智傑：那...你有踩嗎？

延長賽短打戰術奏效！悍將4比3擊退雄鷹　曾峻岳2局封鎖奪MVP

延長賽短打戰術奏效！悍將4比3擊退雄鷹　曾峻岳2局封鎖奪MVP

不務正業的NBA神射　才在美網擔任攝影師沙米特與尼克續約

不務正業的NBA神射　才在美網擔任攝影師沙米特與尼克續約

當老虎戀愛時「瘋狂放閃」 金鍾國否認「奉子成婚」！

熱門新聞

羅戈穩投、許庭綸挹注生涯首轟　平野惠一賽後肯定球隊逆轉氣勢

大谷翔平終於踏入賈吉的「領域」　WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

圍剿兄弟？闖台灣大賽另一劇本　餅總笑：我們加油、樂天也加油

U18中華隊確定與韓國爭季軍　13日派二刀流張乙安對日本

中信點亮下半季封王數字M13　許庭綸首轟獻給天上阿嬤

葉君璋再談林哲瑄「801事件」　直率惹議但場上總是全力以赴

讀者回應

﻿

熱門新聞

1平野惠一肯定球隊逆轉氣勢

2大谷翔平WAR值「7.9」鎖定第4座MVP

3圍剿兄弟？餅總：我們加油、樂天加油

4U18中華隊確定與韓國爭季軍

5許庭綸首轟獻天上阿嬤

最新新聞

1最強外野？陳傑憲只服林哲瑄難忘這球

2申皓瑋發文致意林哲瑄

3江庭毅U18自主配球　助投手穩定

4U18台日大戰又要打左投！

5周天成拍落印尼新星！台灣4組人馬晉4強

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

力亞士鞋子被抗議！鋒總上場「聊一下」　肯定今日得點圈打擊

力亞士被抗議鞋子太閃？苦笑第一次遇到：不能拿這種小東西影響我

中華隊遭韓國痛擊　廖宏淵檢討比賽並公布明日先發

進擊怒吼！U18陳世展12.2局無失分　高中完美謝幕感性落淚

劉任右強調「不是隊友的錯」　曾聖恩盼全隊放開來打

金鍾國向RM成員宣布結婚　劉在錫.哈哈震驚到失語

梓梓球場邊「換內衣」　震撼元元：這18禁吧！

【你好 我吃一口】主人挑釁烏龜 下一秒竟被咬慘叫！

北士科稀有雙首排！遠雄泱玥57坪追求水岸視野的極致展現

【法官的孫】陳漢典超狂家族背景起底！ 親友讚：他真的零架子
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366