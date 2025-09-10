愛跟大谷聊《進擊的巨人》　前隊友喬里托：他像孩子般純真

▲喬里托、大谷翔平。（圖／翻攝自X／@Thomas_Carrieri）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「投手」大谷日前重新復出大聯盟舞台，在8月28日對辛辛那堤紅人之戰拿下睽違749天的勝投，投球內容受到許多大聯盟選手們的關注，現效力波士頓紅襪的前隊友喬里托（Lucas Giolito）便是其中之一，他近日表示，對大谷重回投手丘感到欣喜，也透露2人曾一起討論過日本人氣漫畫《進擊的巨人》。

「我有看比賽的精華，他投得很好，經歷第2次Tommy John手術後，竟然還能投出101英里的速球，他真的是特別的選手，看起來球團正小心地增加他投球數，但能再次看到他投球，真的很高興。」喬里托說。

喬里托在2023年球季中途被交易，從芝加哥白襪轉到洛杉磯天使，雖然只與大谷短暫當了大約1個月的隊友，但大谷仍給他留下了深刻的印象。喬里托表示，自己特別難忘大谷身上那份「純真」。

「哪怕時間短暫，能認識他仍是件快樂的事，令我印象深刻的，是他的正向態度，他就像個熱愛棒球的12歲孩子一樣，雖然和我同齡，卻像孩子般純真，這總讓人覺得愉快，另一方面，他對棒球的努力投入也真的讓人印象深刻。」

在場上，大谷是怪物般的存在，但私下卻常被形容為「像少年」，這或許反映在他除了棒球以外的興趣，喬里托與大谷能產生心靈交流的其中一個原因，就是2人都「愛看漫畫」，喬里托回想起與大谷之間的點滴，語氣中滿是笑意。

「我知道翔平喜歡看漫畫，他在飛機上也常看，我們聊過這個，我從小就看動畫系列，長大後也還會追一些，我記得我們聊過《進擊的巨人》、《鋼之鍊金術師》還有《航海王》等知名作品。」喬里托說。