太狠了！37歲查普曼單局4K　紅襪守護神防禦率壓到0字頭

▲波士頓紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲波士頓紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

波士頓紅襪終結者查普曼（Aroldis Chapman）在37歲依舊展現驚人威力，台灣時間8日對戰亞利桑那響尾蛇一役，他單局飆出4次三振，為本季的「特別」表現再添一筆。

這位8屆全明星投手，上週剛簽下一份2026年1330萬美元的合約，如今正締造棒球史上救援投手最具統治力的表現之一。

查普曼結合100英哩以上的速球與犀利的變化球，已連續17場登板、共 14.2局未被擊出安打，這波表現自7月26日開始；這是自1901年以來第3長紀錄，僅次於2011年馬林魚喬特（Randy Choate）的20場，以及2012年大都會伯達克（Tim Byrdak）的18場。

紅襪總教練柯拉（Alex Cora）在該役率隊以7比4擊敗響尾蛇，收下執教生涯第600勝；他盛讚愛將：「這真的很特別，能在這個年紀做到這件事，尤其在現今這個打者能快速調整的環境下，實在是難以置信。」

自7月23日被費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）敲出一發陽春砲以來，查普曼在過去37場比賽僅失這1分；今日賽前，他連續解決了 21名打者，直到響尾蛇瓦加斯（Ildemaro Vargas）靠著暴投上壘。

隨後，查普曼再度展現威力，三振勞拉（Jordan Lawlar）完成本季第29次救援，同時成為本季第2位單局飆出4K的投手，與紅雀馬茲（Steven Matz，6月達成）並列，他本季目前僅失6分，防禦率降至驚人的0.98。

紅襪先發投手貝羅（Brayan Bello）讚嘆：「他真的太狠了，還向大家證明自己仍能完成許多偉大的事。」

查普曼過去16年以來，以火球著稱，長期保持在100英哩以上，他締造了史上最快球速前9名中的8個紀錄，包括去年投出的105.1英里，而他在2010年新人球季投出的105.8英哩，至今仍是大聯盟史上最快的球速。

如今，他在火力之外更加入變化球的技巧，利用滑球與指叉球的精準控球，讓打者難以招架。

查普曼最後透過翻譯表示：「這只是一種自然發生的事，我的心態就是要拿下3個出局數，並盡可能用三振解決打者。」

