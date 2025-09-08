鄧愷威14日有望對決大谷翔平、山本由伸！迎接生涯首次對戰道奇

運動雲

▲▼鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

舊金山巨人台灣右投鄧愷威今（8）日先發對聖路易紅雀僅投4局失4分吞敗，外媒預測他下次登板可能迎來生涯首次面對洛杉磯道奇，有望與大谷翔平正面對決，對戰投手則可能是最近差點投出無安打比賽的王牌投手山本由伸。

根據美媒《ESPN》預測，鄧愷威下一場先發將落在14日主場迎戰道奇系列戰第2戰，該役道奇預計由山本由伸登板，雙方有望上演亞洲投手正面交鋒。

若成真，將是鄧愷威大聯盟生涯首次對上道奇，同時也將面對包含大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）在內的明星級打線。

截至目前為止，鄧愷威大聯盟累積出賽10場（5場先發），本季戰績2勝4敗、防禦率7.54，曾對戰的球隊包括教士、國民、光芒、響尾蛇、大都會、洛磯、紅雀，尚未對道奇出賽。

巨人目前戰績72勝71敗，在國聯西區排名第3，落後排名第1的道奇7場勝差，外卡部分與紅人並列第4，尚未進入季後賽保障名單。球隊近期從8月24日以來14場比賽拿下11勝，戰績回升中，但仍需爭取更多勝場才有機會挑戰季後賽。

巨人結束6場客場賽事後，將於明日回主場迎戰響尾蛇展開3連戰，隨後於13日起再與道奇展開關鍵3連戰。

目前官方已公布巨人對響尾蛇的3位先發分別為韋伯（Logan Webb）、雷伊（Robbie Ray）、塞莫爾（Carson Seymour），對道奇系列戰尚未正式公告，但《ESPN》預測由韋蘭德（Justin Verlander）、鄧愷威與韋伯分別擔任先發。

道奇打線本季火力強勁，累積209支全壘打為國聯最多、大聯盟第3，僅次於洋基（243轟）與水手（210轟），對巨人而言此系列戰結果將攸關季後賽命運走向。

