鄧愷威前4局8K、第5局判若兩人　曝亂流原因：重訓效果還沒出來

舊金山巨人台灣右投鄧愷威今（8）日先發出戰聖路易紅雀，前4局壓制力十足，未被得分並送出8次三振，追平個人大聯盟單場新高，不過第5局控球突失準頭，保送加上敲安失分，最終無法完成該局，賽後鄧愷威親自分析亂流原因。

本場比賽，鄧愷威再度展現三振能力，與紅雀主投葛雷（Sonny Gray）前4局形成對峙，不過進入第5局控球出現問題，接連出現3次四壞保送，接著遭努特巴爾（Lars Nootbaar）擊出安打掉分，退場後牛棚無法止血，使他丟掉3責失分。

總教練梅爾文（Bob Melvin）賽後接受《NBC Sports Bay Area & California》訪問時指出，「他只是找不到好球帶而已，他原本投得非常好，就像上一場比賽一樣，但最後投了5次保送。他在那局（第5局）之前都很棒，有時這就是會發生的事。」

針對第5局突然控球失序，鄧愷威坦言與體能調整有關，「我覺得可能是因為，季初都是在投後援，所以可能現在重訓那些效果還沒出來，因為我是上來（大聯盟）才開始換重訓的菜單，我覺得可能重訓改變的效果還沒呈現到球場上。」

連2場皆繳出8次三振，鄧愷威認為仍有進步空間，「要更細微去觀察打者揮棒，了解他們在等什麼球，或是比賽計畫部分，我覺得這些是我需要加強的地方。」

談到是否向投手教練馬丁尼茲（J.P. Martinez）反映體能狀況疲勞時，他表示，「他可能看我心情不太好，沒有跟我多說什麼，明天我們到球場，應該會再聊得比較細節一點。」