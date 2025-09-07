運動雲

林智勝引退儀式揭曉新身分！魏應充宣布擔任味全教練傳承精神

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 林智勝引退系列賽最終戰。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

味全龍7日在台北大巨蛋舉辦傳奇球星林智勝引退儀式，全場氣氛溫馨而感動。典禮最高潮時刻，味全龍領隊魏應充親自揭曉「大師兄」退休後的新身分──林智勝將正式轉任味全龍教練，肩負起傳承使命，繼續在棒壇發光發熱。

魏應充致詞時表示，林智勝不僅在場上締造輝煌紀錄，更以身作則展現領袖風範，他感性地說：「智勝今天由味全龍球員轉為教練，我們不只要借重他過去投打守專業的能力，更要學習他堅韌不拔的精神，這是我們共同的目標。」他也特別感謝球迷多年支持，強調沒有球迷的熱情，就不會有這場盛大的引退儀式與棒球在台灣的持續茁壯。

魏應充回顧林智勝在2022年加盟味全龍時，仍帶著忐忑不安的心情，但最終不僅幫助球隊成長，更在2023年完成生涯300轟，如今以305轟寫下完美句點。他表示：「這三天比賽共有超過10.6萬人進場，這就是我們共同努力創造的成果。」他也期許未來在會長、秘書長與球迷的支持下，球隊能持續邁進。

典禮中，林智勝的家人也一同登場獻花，溫馨場面讓他數度泛淚。隨後的簽約儀式中，林智勝接下象徵傳承的「教練棒」，全場球迷起立鼓掌，歡呼聲響徹大巨蛋，見證傳奇球星的新起點。

