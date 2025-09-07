運動雲

這本來不是他該做的事！大谷翔平緊急登板　道奇隊友盛讚

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平，台灣時間6日在巴爾的摩「金鶯公園」緊急登板，原定先發的王牌葛拉斯諾（Tyler Glasnow）因背部不適臨時退場，大谷僅在比賽開始前4個半小時接獲通知，毅然決定登上投手丘，以「第一棒投手兼DH」身份出戰。

結果他投出3.2局無失分，僅被擊出3安打，送出5次三振、1次四壞，速球最快達到101.5英哩（約163.3公里），平均球速更創下本季新高的99.7英哩（約160.5公里）。

雖然道奇最終以1比2遭金鶯再見轟擊敗，苦吞4連敗，但大谷展現的責任感與鬥志，讓球隊上下與專業評論員無不盛讚。

大谷原本計畫在8日對落磯隊的比賽中先發，但接到投手教練的詢問時，他立即回覆「行，可以投」；總教練羅伯斯（Dave Roberts）透露，球隊唯一的其他選項是進行「牛棚日」，但面對9連戰的消耗風險，大谷主動挺身而出。

大谷賽後說：「最後有點使勁投了，（感冒）已經快痊癒了，雖然想投得更長，但對手打得很好，球數累積太多，結果沒能投完整個第4局。不過，今天能幫助減輕中繼的負擔，對球隊來說更重要。」

資深內野手羅哈斯（Miguel Rojas）直言：「我覺得，本來沒有人該去做這樣的事。」

這位36歲、11年大聯盟資歷的老將進一步解釋：「翔平值得被給予極致的敬意，因為他是自己渴望持續上場比賽的人，他每晚都想站上球場、站進打席；當然，有時候我也會想，『要是我能指揮這場比賽，我會在他第三打席就把他換下場，今天讓他回家休息』，但他本人絲毫沒有這種念頭，他總是想要一直待在場上。」

道奇OB、現任《Sports Net LA》球評海爾斯頓Jr.也高度讚揚：「像他這樣，在身體狀態不完美的情況下仍持續二刀流，甚至臨時上投手丘，還能日復一日的比賽，真是令人安心的存在。讓我直說，大谷才是真正的男人，毫無疑問是超一流的人物。」

一壘手弗里曼（Freddie Freeman）則補充：「天氣潮濕炎熱，他投了1、2局後就已經很累，他還在生病，但仍然全力以赴，他做的事情非常驚人，他甚至投出100、101英里的球；我們可能會一直說到他退休那天：大谷翔平是獨角獸。」

羅伯斯總教練昨日在賽後表示：「他和大多數人一樣，正在學習適應的能力，例行程序當然很好，但能夠解讀情勢、反應並願意調整，這也是值得稱讚的事。翔平想要鼓舞我們，而我真的非常尊敬他這一點。」

《USA Today》則以「因葛拉斯諾受傷而登板的道奇・大谷翔平零封」為題，形容大谷是「地球上最具天賦的棒球選手之一」，並指出他「幾乎壓制了金鶯打線，投出11顆超過100英里的速球，在攝氏29度的夜晚投滿70球後退場。」

