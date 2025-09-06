李政厚單場4安含三壘安　本季第二度4安猛打秀助巨人5連勝

▲巨人李政厚。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

效力舊金山巨人的李政厚火力全開，6日（台灣時間）在美國密蘇里州布希球場（Busch Stadium）對戰聖路易紅雀的比賽中，先發擔任第6棒中外野手，單場5打數4安打、貢獻1打點與2得分，率隊以8比2獲勝，成功拉出5連勝氣勢。

李政厚此役猛敲4安打，將本季打擊率從0.262拉升至0.267（498打數133安打）。這是他繼8月4日對紐約大都會之戰後，本季第二次單場敲出4安打。

首打席雖然擊出中外野飛球出局，不過李政厚從第二打席開始火力全開。4局上，他率先擊出中前安打，隨後跑回本壘得分，點燃舊金山單局灌進4分的攻勢。5局上再補上一支右外野安打，7局上更在無人出局一壘有人的情況下，掃出一支穿越一壘手旁、滾到右外野全壘打牆的長打，跑回三壘完成三壘安打，並帶有1分打點，這也是他本季第11支三壘打。接著靠隊友適時安打再度回壘得分。

8局上，李政厚最後一個打席在二出局、一二壘有人的情況下擊出游擊方向的內野安打，完成單場4安打表現。可惜隨後隊友三振收場，未能再追加分數。

巨人最終以8比2大勝聖路易，戰績進帳72勝69敗，雖仍排名國聯西區第3，但與2連敗中的分區第2教士（76勝65敗）勝差縮小至4場。