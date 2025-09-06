台、韓都有二刀流秘密武器　李大浩點名「釜山高大谷」備受期待

▲U18中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

U18世界盃棒球賽5日在沖繩點燃戰火，台灣與韓國同樣以「二刀流」選手作為陣中秘密武器。韓國隊有「釜山大谷」河賢昇與表現全面的嚴俊相，中華隊則坐擁球速逼近150公里的林珺希與兼具火力輸出的張乙安，雙方二刀流成為勝負關鍵，不過台韓預賽分屬不同組，最快交手得等到超級循環賽。

中華隊投手只列7名投手，善用二刀流成為兵棋重點。林珺希雖在名單上登錄野手，實際上是牛棚終結者人選，最快球速達148公里，日前對沖繩電力熱身賽後援1.1局無失分，展現壓制力。張乙安最快球速約144公里，近期熱身賽扮演打線火力輸出要角，也能隨時轉換身分登板，靈活性高。

此外，帕蘇拉．塔基斯利尼安與蔡琞傑也具備雙重角色。蔡琞傑在小馬聯盟世界賽與此次沖繩熱身賽都曾登板，帕蘇拉則鎮守開路先鋒，雖具投球能力，但預期投手角色順位稍後。

韓國隊20人名單中僅有7名純投手，但兩名高二生二刀流被視為秘密武器。嚴俊相國內賽事打者身分25場打擊率0.360、OPS 0.970；投手9場出賽則繳出4勝2敗、防禦率僅0.77的驚人成績，更在青龍旗全國大賽繳出4場19局、防禦率0.95的數據，幫助球隊奪冠。

河賢昇身高超過190公分，被譽為「釜山大谷」，本季打擊率0.323、轟出5發全壘打，OPS高達0.983；投手端16場比賽累積6勝2敗、防禦率2.14，42又1/3局送出54次三振，投打俱佳。韓國總教練石壽哲也直言，河賢昇速球動力十足，「光是丟速球就很難被打到，最快可逼近148公里。」李大浩也曾稱讚學弟並表示：「他身高194公分所投出來的球路角度令人印象深刻，打擊姿勢也非常穩定。」對河賢昇的潛力展現了高度期待。