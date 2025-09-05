籃網核心湯瑪斯接受合格報價　庫明加跟進？情勢恐對他不利

運動雲

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加正與勇士陷入續約僵局，考慮是否跟進短約策略。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

連2季場均得分都突破20大關的籃網後場主力湯瑪斯（Cam Thomas），已決定接受1年600萬美元的合格報價，美國媒體《SB Nation》分析，這恐削弱灣區大物庫明加（Jonathan Kuminga）對勇士的談判籌碼，且若他比照湯瑪斯的做法，選擇在明年夏天進入自由市場，屆時也未必能如願獲得大約。

湯瑪斯是今夏4位與球隊陷入續約僵局的受限自由球員之一，其餘分別是公牛吉迪（Josh Giddey）、七六人葛萊姆斯（Quentin Grimes）與勇士庫明加。如今湯瑪斯率先「棄長約、簽短約」，成為落下的重要骨牌，讓庫明加手中握有的籌碼出現微妙變化。

幾周前有報導指出，庫明加願意接受1年790萬美元合格報價，雖然遠低於勇士開出的2年4500萬美元（第2年為球隊選項），但能提前在2026年進入完全自由市場。當時不少人懷疑這只是施壓手段，並未認真看待。然而，當湯瑪斯這位表現優於庫明加的同齡砍將，也願意放棄原本可能拿到的多年大約，選擇同樣的道路時，庫明加的威脅就不再只是嘴上說說。

▲籃網西蒙斯、湯瑪斯。（圖／路透）

▲湯瑪斯決定接受籃網1年合格報價，影響同梯球員庫明加的談判籌碼。（圖／達志影像／美聯社）

但這一步同時削弱了庫明加的談判籌碼。如果湯瑪斯能獲得3年7500萬美元的大約，庫明加的經紀人完全能以此作為比較，要求勇士給予相同待遇。如今連籃網都不願給湯瑪斯大約，勇士自然更有理由按兵不動。

更現實的是，明年自由市場的空間並不寬裕，預計僅有10至12支球隊擁有較大的薪資空間，真正願意為「尚未完全證明身價的球員」砸下大約的隊伍更是屈指可數。隨著湯瑪斯明年也將加入市場，競爭者只會更多，庫明加要找到理想合約的難度勢必上升。《SB Nation》認為，對他而言，「現在就把錢拿到手」的吸引力將隨之增加。

目前，庫明加仍握有最後選擇權。湯瑪斯的決定，讓這場博弈變得更緊繃：庫明加感受到籌碼流失的壓力，但勇士也清楚，他選擇一年短約、明年直接走人的可能性，已經比以往任何時候都更可能成真。

最終一切或許仍會回到原點：庫明加願意留在勇士，但要避免陷入最糟糕的局面，勇士就必須在談判桌上「加碼」。

▲▼勇士前場大物庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加希望未來能掌握在自己手中，與勇士談判遲遲沒進展。（圖／達志影像／美聯社）

