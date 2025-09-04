運動雲

莊承翰9局熱投117球完投完封　臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠

▲莊承翰9局熱投117球完投完封　臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲莊承翰9局熱投117球完投完封　臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

記者胡冠辰／桃園報導

桃園盃冠軍戰4日上午登場，由仰德集團（下稱臺北市大）與台灣啤酒（下稱國立體大）正面對決；臺北市大靠著先發投手莊承翰9局完投完封的壓制演出，加上打線適時發揮，以6比0力退國立體大，抱回隊史首座桃園盃冠軍。

比賽首局雙方先發投手表現穩定，不過2局上臺北市大靠著保送、觸身球與對方捕手傳球失誤，率先攻下1分；接著楊子濬適時安打再送回1分，幫助臺北市大取得2比0領先。

4局上，國立體大先發郭宸安陷入控球亂流，連送3個四壞球保送，隨後楊子濬擊出高飛犧牲打送回第3分，國立體大緊急換上劉宗翰救援，但臺北市大已將比分擴大至3比0。

▲莊承翰9局熱投117球完投完封　臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲臺北市大林恩睿回來得分。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

比賽進入7局上，臺北市大攻勢再起，林恩睿保送、廖睿綸安打、戴伯丞觸身球後，輪到黃聖凱，他不負眾望的擊出安打並靠著外野手失誤一口氣清光壘包，直接送回3分打點，臺北市大將比分拉開至6比0，幾乎鎖定勝局。

此役最大功臣無疑是臺北市大王牌右投莊承翰，他投滿9局用117球，僅被擊出3支零星安打，送出4次三振，完全壓制國立體大打線，還讓對手打出3次雙殺，展現控球與團隊危機處理能力；這場代表作不僅為臺北市大鎖定勝利，更奪下隊史首座桃園盃冠軍。

▲莊承翰9局熱投117球完投完封　臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲莊承翰9局熱投117球完投完封　臺北市大6比0擊敗國立體大奪桃園盃首冠。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

