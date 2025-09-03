運動雲

戰神延攬211公分防守悍將　齊曼加重返台灣鎮守禁區

▲▼211公分防守悍將加盟戰神，齊曼加鎮守禁區再戰台灣。（圖／台北戰神提供）

▲211公分防守悍將加盟戰神，齊曼加鎮守禁區再戰台灣。（圖／戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今宣布，防守悍將齊曼加 (Jordy Tshimanga) 加盟臺北台新戰神。身高 211 公分、來自加拿大的他，上賽季加入PLG高雄鋼鐵人期間，奪下籃板、阻攻與抄截三項王座，更締造單場 30 籃板的聯盟個人紀錄，展現十足禁區統治力，也曾有單場 7 阻攻的亮眼表現。

台新育樂總經理林祐廷表示，齊曼加的防守實力令人印象深刻，「他是一名態度積極、具備體能優勢的年輕長人，能有效補強團隊內線戰力。」

齊曼加曾效力於美國NBA發展聯盟、也曾至加拿大、委內瑞拉、科索沃等地征戰，上賽季加盟PLG高雄鋼鐵人，繳出場均 15.7 分、17 籃板、2.5 阻攻、1.8 抄截與 1.7 助攻，並憑藉穩定的籃板保護與禁區威嚇力獲選年度防守球員，讓球迷留下深刻印象。

本賽季他將披上熟悉的 32 號戰袍轉戰臺北戰神，他形容戰神是一支「流暢、有好氛圍的團隊。」對於加入這個大家庭充滿期待，齊曼加期盼運用自身的防守專長與體能條件，幫助團隊守護禁區，面對即將到來的新賽季，他強調除了贏球，更希望能融入團隊「發揮優勢，大家團結一心並好好享受這段旅程。」

對台灣生活記憶猶新的齊曼加，特別想念火鍋、牛肉麵與夜市的骰子牛，隨著球隊將落腳臺北，他笑說：「希望有人能帶我體驗更多有趣的地方。」同時也表達了對球迷的期待，他興奮表示：「MARS FAMILY!! 很期待再次回到台灣，和戰友們一起創造新的回憶與經驗！」

