大聯盟本季首支「2好球短打安打」　PCA突破低潮飛奔延長賽奪勝

芝加哥小熊今（2）日在主場迎戰亞特蘭大勇士，在陷入大幅落後的劣勢下，靠著外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的關鍵短打與全場多次防守美技，最終以7比6在延長10局逆轉獲勝。

PCA近1個月陷入打擊低潮，此役前5局先後擊出滾地球出局與飛球出局，當下情緒相當沮喪。然而6局下，他在2出局、2好球、一壘有跑者的情況下果斷短打，全力衝刺成功上壘，締造本季大聯盟首支「2好球短打安打」。

這次突襲短打點燃小熊反攻火花，隨後史旺森（Dansby Swanson）敲出2分二壘安打，PCA以9.62秒從一壘疾速回到本壘，刷新球隊本季最快奔回本壘紀錄，逐步拉近比分。勇士總教練史尼克（Brian Snitker）賽後坦言，「在2好0壞的情況下敢短打，這是非常大膽的選擇，而他成功了。」

除了進攻端的驚喜，PCA的防守依舊是全場焦點。首局2出局、一三壘有人時，他雖疑似誤判球路，但仍後仰伸手完成精彩接殺，救下失分危機。

7局上面對阿爾比斯（Ozzie Albies）的深遠飛球，他更在95英尺範圍內僅用4.7秒完成滑接，令新加盟的投手西瓦爾（Aaron Civale）直呼安心，「有他鎮守中外野，投手可以放心攻擊好球帶。」

在PCA的防守帶動下，小熊打線逐漸甦醒。8局下凱利（Carson Kelly）轟出追平2分砲，並於延長10局敲出再見安打，完成戲劇性逆轉。他強調這支球隊的團隊氛圍，「我們總是互相鼓勵，當有人陷入低潮，其他人會站出來幫忙，這種特質在關鍵時刻特別重要。」