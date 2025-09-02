運動雲

>

大聯盟本季首支「2好球短打安打」　PCA突破低潮飛奔延長賽奪勝

▲▼小熊阿姆斯壯。（圖／路透）

▲阿姆斯壯突破低潮。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

芝加哥小熊今（2）日在主場迎戰亞特蘭大勇士，在陷入大幅落後的劣勢下，靠著外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的關鍵短打與全場多次防守美技，最終以7比6在延長10局逆轉獲勝。

PCA近1個月陷入打擊低潮，此役前5局先後擊出滾地球出局與飛球出局，當下情緒相當沮喪。然而6局下，他在2出局、2好球、一壘有跑者的情況下果斷短打，全力衝刺成功上壘，締造本季大聯盟首支「2好球短打安打」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這次突襲短打點燃小熊反攻火花，隨後史旺森（Dansby Swanson）敲出2分二壘安打，PCA以9.62秒從一壘疾速回到本壘，刷新球隊本季最快奔回本壘紀錄，逐步拉近比分。勇士總教練史尼克（Brian Snitker）賽後坦言，「在2好0壞的情況下敢短打，這是非常大膽的選擇，而他成功了。」

除了進攻端的驚喜，PCA的防守依舊是全場焦點。首局2出局、一三壘有人時，他雖疑似誤判球路，但仍後仰伸手完成精彩接殺，救下失分危機。

7局上面對阿爾比斯（Ozzie Albies）的深遠飛球，他更在95英尺範圍內僅用4.7秒完成滑接，令新加盟的投手西瓦爾（Aaron Civale）直呼安心，「有他鎮守中外野，投手可以放心攻擊好球帶。」

在PCA的防守帶動下，小熊打線逐漸甦醒。8局下凱利（Carson Kelly）轟出追平2分砲，並於延長10局敲出再見安打，完成戲劇性逆轉。他強調這支球隊的團隊氛圍，「我們總是互相鼓勵，當有人陷入低潮，其他人會站出來幫忙，這種特質在關鍵時刻特別重要。」

 
關鍵字： MLB芝加哥小熊PCA阿姆斯壯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

孫易磊對決陽岱鋼！6局4K無失分　狂飆151公里奪勝

「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

「李政厚隊友」鄧愷威8K驚艷好投　韓媒警戒：WBC將成韓國強敵

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

等不到WB性別檢測回應　林郁婷缺席拳擊世錦賽

甲子園冠軍左投末吉良丞返鄉先發　U18日本隊熱身賽滿場完售

甲子園冠軍左投末吉良丞返鄉先發　U18日本隊熱身賽滿場完售

【出國當天收到教召？】好友傳簡訊整人　他當場崩潰XD

熱門新聞

快訊／鄧愷威「投手墳場」主投5.1局8K失2分　奪大聯盟先發首勝

韓媒關注兄弟Thank You柯威士：曾豪語很快回韓　僅3戰就遭釋出

昔MVP衛少、狀元西蒙斯至今沒人要？　美球探點出殘酷現實

啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告　韓國鐵粉跨海見證

終結7年空窗！鄧愷威飆8K創生涯新高　陳偉殷後台灣投手先發勝

兄弟首輪蔡琞傑、帕蘇拉二刀流齊發威！U18中華隊熱身賽逆轉勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威5.1局失2分　大聯盟先發首勝

2韓媒關注兄弟Thank You柯威士

3衛少、西蒙斯至今沒人要？球探點出現實

4啦啦隊女神河智媛席捲雙北！粉絲集資公車廣告

5終結7年空窗！鄧愷威繼陳偉殷先發勝

最新新聞

1PLG有望擴編選秀　洋基工程將快速補強

2林政華接近個人獎門檻肯定自己成長

3國立體大黃玠瀚領軍挺進桃園盃4強

4廖健富傷反覆　重返一軍代打起步

5林智勝看一場少一場！2日先發第五棒

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

不用百元 吃餐廳名菜？！

不用百元 吃餐廳名菜？！

「文里補習班」開課啦！今天要開箱全家聯名便當，讓你不用跑餐廳，就能吃到餐廳名菜！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

張宥謙初登板自評90分　登MVP舞台笑稱「怎樣都跳得比林安可好」

張宥謙首秀三振張育成是亮點　餅總盛讚安定感：有機會下周再先發

劉品言挺孕肚開球甜蜜互動閃瞎全場　連晨翔追星陳傑憲秒變迷弟

王威晨單場3安奪MVP！賽後深情致敬「大師兄」林智勝

【青蛙變小鳥？】權喜原防界外球的姿勢太鬧了XD

爸幫點披薩外送等了1個半小時 女兒萌喊：我快餓扁惹～

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

【這是飯店吧】男開箱逢甲大學宿舍！竟然有電視+陽台

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

【泰格與雪兒】劈腿阿姨上
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366