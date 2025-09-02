富邦悍將鬼月推球員大頭「晴天娃娃」　網轟：不吉利

▲富邦悍將選擇在鬼月推球員大頭「晴天娃娃」扭蛋，挨轟不吉利。（圖／翻攝富邦悍將臉書）

圖文／鏡週刊

農曆7月鬼門開，話題不斷的富邦悍將今（2日）宣布推出球員大頭「晴天娃娃」扭蛋，不過慘遭網友抨擊「不吉利」「要確定欸」。

富邦悍將今宣布推出「球員版晴天娃娃扭蛋」，主打想看球時希望能夠讓雨天放晴就買個悍將球員晴天娃娃吧，總計有26款，預計本月5日於主場新莊棒球場開放販售。

不過仔細一看，球員大頭照下方搭配白色下擺，還有一條吊飾繩，看起來很像「上吊」，加上正值鬼月，看起來有點毛毛的。

這旋即引發網友討論，幾乎一面倒批說「微妙... 有點可怕...」「臉如果用Q版還好 用真人…」「哪個白癡想的，超不吉利吧」「第一眼看到就覺得好不舒服」「農曆七月...」「領繩的意思？」「他們是不知道晴天娃娃不能畫五官嗎?......」「笑死，下半身改成藍色客場球衣還不會那麼詭異」「要確定欸」。



