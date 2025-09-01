勇士補強卡關！ESPN預測下季再陷附加賽　「對高齡球隊不利」

▲勇士新賽季被看衰將再度陷入附加賽，專家直言西區競爭太過激烈。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA新賽季下個月開打，西區人氣隊伍勇士因與大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約談判陷僵局，連帶團隊補強也卡關，過去十多年來，他們始終背負著高度期待，不過《ESPN》專家在最新預測中指出，勇士下季恐再度陷入附加賽行列。

勇士休賽季動作有限，反倒先失去深受灣區球迷喜愛的資深中鋒魯尼（Kevon Looney），與受限自由球員庫明加的續約談判也停滯不前，至今仍是全聯盟唯一沒有完成補強的球隊。西區群雄並起，勇士在陣容補強落後的情況下，更讓外界對他們新賽季的前景打上問號。

《ESPN》點出，「西區競爭如此激烈，勢必會有強隊被擠到附加賽。這對勇士、獨行俠這樣的高齡球隊特別危險，因為他們可能在最後一個月必須全力衝刺，無法享有前段班球隊的額外休息。」

▲勇士雖被預測第7種子，但專家認為他們若健康出擊，仍是季後賽黑馬。（圖／路透）

不過專家們也強調，勇士即使以第7或第8種子出線，依舊具備威脅性，「上賽季第7種子的勇士就在首輪擊敗第2種子的火箭。如果柯瑞（Stephen Curry）、巴特勒（Jimmy Butler III）和格林（Draymond Green）能保持健康，任何西區前2種子都不想在首輪遇上他們。」

根據《ESPN》預測，勇士新賽季戰績將與去年相同，48勝34敗，最終排名西區第7，連續兩季落入附加賽。